İslam Memiş’ten ‘altın’ gibi altın tavsiyeleri Bu aya aman dikkat!

Haziran ayında Türkiye de altın satan ülkeler arasında yerini aldı. Ama genele baktığımız zaman da merkez bankalarının altın talebi halen devam ediyor. Düğün ve nişanlar yapılamadığı için... Malumunuz geçen yıl 2020 yılında düğünler, nişanlar, sözler, bütün resmi törenler, yani altın takı ve mücevherat grubu ile alakalı fuarlar, üretimler, tüketimler, geri dönüşümler ihmal edildiği için kapanmalar gerçekleştiği için bu süreç yaşanmadığı için ister istemez bu sektörde fiziki talebin olmadığını gördük ve dolayısıyla da aşının bulunması ile birlikte tekrar kapanmalar kalktı. Devamında düğünler, nişanlar, bütün fuarlar üretimden tekrar hız kazandı. Bu sefer fiziki tarafta da bir talep artışı olduğunu gözlemliyoruz.