İslam Memiş’ten ‘altın’ gibi altın tavsiyeleri Bu aya aman dikkat!

Ağustos'ta altında toparlanma olacak Tabiki altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma isteğinin ben Ağustos ayı içinde devam edeceğini tahmin ediyorum. Az önce ifade ettiğim teknik olarak 1,840- 1,860 1,880 dolar seviyelerine tekrar gündeme gelme olasılığı da çok kuvvetli görüyorum. - Dünyada tekrar artan bir enflasyon riskine karşı enflasyonun olduğu yerde altın her zaman kraldır ve kendini konuşturur ve dolayısıyla da altının tekrar önümüzdeki aylarda yükselme potansiyelini ben şahsen kişisel öngörü ve tahminimi kuvvetli görüyorum. Gelelim ikinci senaryoya! Düşüş olursa... Gelelim ikinci senaryoya ikinci senaryo düşüş yönünde. Eğer İslam Memiş yanılırsa Amerikan Merkez Bankası fiyat daha önce bir söylemle Ağustos ayı toplantısında bir faiz artırımı söylemine başlarsa bu sefer aşağı yönlü trend görmemiz mümkün olacaktır ve satış baskısı hızlanacaktır. Bu her iki senaryoyu yatırımcısı kenara not etmeli ve ona göre pozisyon almalı.