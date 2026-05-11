Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yeni destek müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim hayatını ailesinden uzak şehirlerde sürdüren ihtiyaç sahibi öğrenciler için ulaşım desteği sağlıyor. İşte başvuru şartları ve detayları…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehir dışında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için sağlanan ulaşım desteğinin 2025-2026 eğitim öğretim yılında da süreceğini açıklamıştı. 2025-2026 sezonunda tek yön bilet desteği 1.900 TL’ye çıkarılırken, öğrencilere yılda iki gidiş ve iki dönüş olmak üzere toplamda 7 bin 600 TL’lik ödeme yapılıyor. Peki, bu destekten kimler yararlanabilir ve nasıl başvuru yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 25 yaşını doldurmamış olmak. Türkiye sınırları içerisinde, ailesinin yaşadığı ilin dışında örgün eğitim (ilkokul, ortaokul, lise veya üniversite) görüyor olmak. Açıköğretim ve uzaktan eğitim alan öğrenciler bu destekten faydalanamıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR? Öğrenciler veya aileleri başvurularını iki farklı kanal üzerinden gerçekleştirebilir: Dijital Başvuru: e-Devlet Kapısı üzerindeki "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından. Yüz Yüze Başvuru: Ailenin ikamet ettiği bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) bizzat giderek. Başvuruların, seyahat gerçekleştikten sonra en geç 15 gün içinde tamamlanması gerekiyor.

HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER Başvuru sırasında süreci hızlandırmak için şu belgelerin hazır bulundurulması şart: T.C. Kimlik Belgesi, Güncel Öğrenci Belgesi, Seyahate ait bilet veya bilet fotokopisi, (Varsa) Sosyal yardım faydalanıcısı olunduğuna dair belge.

SONUÇLAR NEREDEN TAKİP EDİLECEK? Adaylar, sürecin her aşamasını ve nihai sonucu e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Onay alan öğrencilerin ödemeleri doğrudan kendi banka hesaplarına yatırılacak.

