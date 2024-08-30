İslam Memiş gram altın için uyardı! Son 4 ay kaldı ama koca bir soru işareti var...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son gelişmeleri değerlendirdi, yatırımcıları uyardı. Memiş, "Dünya ülkelerinde sistematik olaylar kontrollü şekilde başlıyor. Herkes aynı hamleyi yapıyor. Sosyal medya kapatmaları, gözaltılar, yasaklar aynı anda sistematik oluyor. Kontrollü seviyeye getirmek istiyorlar. Devletler için bir risk aslında. Kamuoyunun baskısıyla serbest kaldı Telegram kurucusu. Bundan sonraki süreçlerde belirledikleri yasalarla biraz daha kontrol altında tutmaya çalışacaklarını tahmin ediyorum. Baş edemeyecekleri bir diğer faktör de yapay zeka olacak diye tahmin ediyorum. Bu yasakların, gözaltıların aynı anda olması, kontrollü sisteminde devreye girdiğini gösteriyor. Bu tür haber akışları da kafalarda soru işaretlerine neden oluyor" dedi.