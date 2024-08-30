İslam Memiş gram altın için uyardı! Son 4 ay kaldı ama koca bir soru işareti var...

"KOCA BİR SORU İŞARETİ VAR" İslam Memiş, şöyle devam etti: "Altın düne göre pahalı, yarına göre ucuz. Orta ve uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor. Ons altında yüzde 20, gümüşte yüzde 16 civarında getiri oldu. Bundan sonraki süreçlerde pozitif görünüm devam ediyor. 2516 dolarda ons altın. 2500 - 2530 dolar aralığında geziniyor. Burada koca bir soru işareti var. Aşağıda 2470 mi, yukarıda 2580 mi, bir şekilde kırılması gerekiyor. Düşüş yönlü beklentim hem gram altında hem ons altında devam ediyor. 2493'e kadar geriledi, tepki alımı geldi. Ben tekrar 2500 dolar altında 3 kademede alım yaparak bu işi bitirin diyorum. Bu beklentim var. 2490, 2480 ve 2470 bant aralıklarından al ve unut. 3000 dolar beklentim devam ediyor"