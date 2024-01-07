2024-01-07 12:50:22 İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı
Altın fiyatları sakin seyirini koruyor. Altın gram fiyatı, serbest piyasalarda cuma günü 2060 dolar seviyesini test ederek kapadı. Fed'in geçen hafta erken faiz indirimi mesajı vermemesiyle ons altın yükselişine ara verdi. Gram altın fiyatı ise desteğini dolar kurundaki hareketlilikten aldı. Peki altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olduğuna dikkat çekerek rakam verdi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...