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İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

2024-01-07 12:50:22
İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

Altın fiyatları sakin seyirini koruyor. Altın gram fiyatı, serbest piyasalarda cuma günü 2060 dolar seviyesini test ederek kapadı. Fed'in geçen hafta erken faiz indirimi mesajı vermemesiyle ons altın yükselişine ara verdi. Gram altın fiyatı ise desteğini dolar kurundaki hareketlilikten aldı. Peki altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olduğuna dikkat çekerek rakam verdi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

#1
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

Altın gram fiyatı yükselişlerine ara verdi. Altın fiyatları hafta boyunca ABD'den gelen Fed açıklamaları ve tarım dışı istihdam verileri ile yön buluyor. Gram altın fiyatı kısmi gerileme yaşadı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

#2
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

ALTIN FİYATLARI ABD'DEN GELEN VERİLERLE YÖN BULUYOR Altın fiyatları için önemli bir veri olan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam, Aralık 2023'te 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

#3
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

Altın fiyatları dolar kurundaki hareketlilikten destek buluyor.

#4
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN YORUMU Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini açıkladı.

#5
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

ONS ALTIN HAFTAYI 2043 DOLAR SEVİYESİNDEN KAPATTI İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle: "Ons altın fiyatı haftayı 2043 dolar seviyesinden kapattı. Dolar endeksinde yaşanan yükselişle birlikte 2030 dolar destek seviyesinin aşağısı kırılmıştı. Tekrar yukarı yönlü hareketle 2043 dolar seviyesinde haftalık kapanış yaptı.

#6
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

"ONS TARAFINDA 2030-2070 DOLAR ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİM" Teknik olarak ons tarafında 2030-2070 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.

#7
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

"DÜŞÜŞLER BİR ALIM FIRSATI" Düşüşler kalıcı değil. Ons altında hedef 2150 dolar seviyesi. Ons altın tarafını takip edenler düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi önemli olacaktır.

#8
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

"SERBEST PİYASALARDA 100 LİRALIK MAKAS ARALIĞI VAR" Gram altın TL fiyatı için 100 liralık bir makas aralığı var serbest piyasalarda. Bu geçerliliğini korumakta. 100 liralık makası mutlaka göz önünde bulundurulmalı.

#9
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

Gram altın fiyatı serbest piyasalarda cuma günü 2060 TL seviyesinden kapanış yaptı.

#10
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

"ALTIN GRAM FİYATI HEDEFİ 2150-2200 TL" Yılın ilk çeyreğinde takip ettiğimiz seviye 2150-2200 lira seviyesi. Düşüşler bir alım fırsatı. Gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecek.

#11
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

"SATIŞ İÇİN ERKEN" Elinde altın bulunduran yatırımcılar için satış için erken diyebilirim. Yeni zirveler gelecektir."

#12
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

• CANLI GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 1.960,49 SATIŞ(TL) 1.960,79

#13
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

• ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL? ALIŞ(TL) 3.332,00 SATIŞ(TL) 3.389,00

#14
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

• CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ(TL) 13.285,00 SATIŞ(TL) 13.483,00

#15
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

• ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 2.043,71 SATIŞ(USD) 2.044,02

#16
Foto - İslam Memiş açık açık söyledi! Elinde altını olanlara müjde olmayanlara uyarı

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