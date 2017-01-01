İşkenceci Murat Özdemir tacizci çıktı! 6 yerinden bıçaklanmış
Papağana işkence uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra akıl hastanesine sevk edilen Murat Özdemir, yıllar önce eski karısını taciz ettiği ve karısının yengesi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.
Papağana uyguladığı işkenceyi sosyal medyadan paylaşan Murat Özdemir'in 21 gün süreyle akıl hastanesinde yatacağının açıklanmasından sonra eski vukuatları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Özdemir'in eski eşini boşandıktan sonra taciz ettiği ve ardından eski karısının erkek kardeşinin eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.
Ağır Masa adlı programda Murat Özdemir hakkında kamuoyuna yansımayan bilgiler paylaşıldı.
Özdemir'in 1999'da Bodrum Gölköy'de evlendiği, eşinden boşandıktan sonra eski karısını taciz ettiği ve ardından eski karısının erkek kardeşinin eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı öğrenildi.
Özdemir'in bu olaydan sonra dalak ve böbreği alındı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!
Suç makinesi olduğu ortaya çıkan Özdemir'in uyuşturucu kullanmak,
Bilgisayar korsanlığı
Mala zarar vermek
Aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.
Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.