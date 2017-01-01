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İşkenceci Murat Özdemir tacizci çıktı! 6 yerinden bıçaklanmış

  • Papağana işkence uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra akıl hastanesine sevk edilen Murat Özdemir, yıllar önce eski karısını taciz ettiği ve karısının yengesi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

  • Papağana uyguladığı işkenceyi sosyal medyadan paylaşan Murat Özdemir'in 21 gün süreyle akıl hastanesinde yatacağının açıklanmasından sonra eski vukuatları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

  • Özdemir'in eski eşini boşandıktan sonra taciz ettiği ve ardından eski karısının erkek kardeşinin eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

  • Ağır Masa adlı programda Murat Özdemir hakkında kamuoyuna yansımayan bilgiler paylaşıldı.

  • Özdemir'in 1999'da Bodrum Gölköy'de evlendiği, eşinden boşandıktan sonra eski karısını taciz ettiği ve ardından eski karısının erkek kardeşinin eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı öğrenildi.

  • Özdemir'in bu olaydan sonra dalak ve böbreği alındı.

  • SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

  • Suç makinesi olduğu ortaya çıkan Özdemir'in uyuşturucu kullanmak,

  • Bilgisayar korsanlığı

  • Mala zarar vermek

  • Aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

  • Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

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