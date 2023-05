Işıl ışıl parlayan bir cildin sırrı! Sağlıklı bir cilt için bunu yapın

C vitamininin cildimiz için elzem olan kolajen üretiminde rol oynadığını söyleyen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, kolajenin cildimizin sağlamlığı, sıkı ve esnek olması için gerekli olduğunun altını çizdi. Uzm. Dyt. Ramadanoğlu,“Besinlerle aldığımız C vitamini antioksidan görevi ile cilt sağlığımıza ve cildin hızlı yenilenmesine katkı sağlamakta, zararlı güneş ışınlarından korumaktadır. C vitamini cildimizin parlak ve genç görünmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar C vitamininden zengin bir diyetin kırışıklıklarla savaşarak cildin daha genç ve güzel olmasını sağladığını göstermektedir. C vitamini eksikliğinde kolajen üretimi bozukluğu sonucu cildin yapısı da bozulmakta, cilt pürüzlü hale gelmektedir. C vitamininden zengin gıdaları ise portakal, mandalina, greyfurt, nar, elma, limon, biber, brokoli, karalahana ve ıspanak olarak sıralayabiliriz” diye konuştu.