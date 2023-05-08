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Işıl ışıl parlayan bir cildin sırrı! Sağlıklı bir cilt için bunu yapın

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Sağlık
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Işıl ışıl parlayan bir cildin sırrı! Sağlıklı bir cilt için bunu yapın

2023-05-08 08:57:23
Işıl ışıl parlayan bir cildin sırrı! Sağlıklı bir cilt için bunu yapın

Yediklerimiz, içtiklerimiz cilt sağlığımızı doğrudan ilgilendiriyor. Uzman isim, sağlıklı bir cilt için ipuçlarını verdi.

#1
Foto - Işıl ışıl parlayan bir cildin sırrı! Sağlıklı bir cilt için bunu yapın

Beslenme seçiminin vücutta birçok organ ve sistemi etkilediğini, cilt ve beslenme ilişkisinin merak konusu olduğunu ifade eden İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Ege Ramadanoğlu, her besinin cilt üzerinde bir etki oluşturduğunu ifade ederek, cilt sağlığı ve güzelliği için tüketmemiz gereken besinlere dikkat çekti. Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, hangi vitaminin hangi besinlerden alınabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Işıl ışıl parlayan bir cildin sırrı! Sağlıklı bir cilt için bunu yapın

C vitamininin cildimiz için elzem olan kolajen üretiminde rol oynadığını söyleyen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, kolajenin cildimizin sağlamlığı, sıkı ve esnek olması için gerekli olduğunun altını çizdi. Uzm. Dyt. Ramadanoğlu,“Besinlerle aldığımız C vitamini antioksidan görevi ile cilt sağlığımıza ve cildin hızlı yenilenmesine katkı sağlamakta, zararlı güneş ışınlarından korumaktadır. C vitamini cildimizin parlak ve genç görünmesini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar C vitamininden zengin bir diyetin kırışıklıklarla savaşarak cildin daha genç ve güzel olmasını sağladığını göstermektedir. C vitamini eksikliğinde kolajen üretimi bozukluğu sonucu cildin yapısı da bozulmakta, cilt pürüzlü hale gelmektedir. C vitamininden zengin gıdaları ise portakal, mandalina, greyfurt, nar, elma, limon, biber, brokoli, karalahana ve ıspanak olarak sıralayabiliriz” diye konuştu.

#3
Foto - Işıl ışıl parlayan bir cildin sırrı! Sağlıklı bir cilt için bunu yapın

Cilt sağlığı söz konusu olduğunda akla ilk gelen vitaminin B vitamini biotin olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, B vitamininin yeterli miktarda alınmadığında dermatitlere veya bazen saç kaybına neden olabileceğini belirtti. Muz, yumurta, yulaf ezmesi ve pirincin biotin bakımından oldukça zengin olduğunu söyleyen Uzm. Dyt Ramadanoğlu bilinenin aksine, B vitamininin vücuda enerji sağlamadığını, ancak B vitamini eksikliğinin vücutta halsizlik ve enerjisizliğe neden olabileceğini ifade etti. E vitamininin uzun zamandır cilt bakımında kullanılan bir vitamin olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, “E vitamini antioksidan özelliğiyle cildin yapısını dış etmenlerden korumaktadır. Cildin kendini yenilemesine yardımcı olarak ve kollajen yapısını destekleyerek kırışıkların oluşumunu önlemektedir. E vitamini yetersizliğinde cildin yapısı bozulmakta, parlaklığı gitmektedir. Cildimizin daha canlı ve sağlıklı olmasına katkı sağlamaktadır. Fındık, badem, ceviz, ay çekirdeği, fıstık, zeytin/zeytinyağı, ıspanak ve brokoli E vitamininden zengin gıdalardır” dedi.

#4
Foto - Işıl ışıl parlayan bir cildin sırrı! Sağlıklı bir cilt için bunu yapın

A vitamininin 1980’lerden beri akne tedavisinde etkin bir şekilde kullanıldığını söyleyen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, “A vitamini cilt sağlığımıza deri hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak katkıda bulunmaktadır. Cildin yağ üretimini dengelemekte ve bu sayede akne oluşumunu engellemektedir. A vitamini aynı zamanda antioksidan özelliği ile cildimizi dış etmenlere karşı korumakta, dayanıklı hale getirmektedir. A vitamini eksikliğinde cildimiz pul pul olmakta ve sertleşmektedir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, havuç, balkabağı, kayısı, kırmızı biber, yumurta sarısı, kırmızı et, balık, süt, yoğurt, kefir ve ayran A vitamininden zengin gıdalardır“ diye konuştu.

#5
Foto - Işıl ışıl parlayan bir cildin sırrı! Sağlıklı bir cilt için bunu yapın

Çinkonun cildin hızlı yenilenmesine ve yaraların hızlı iyileşmesine direk etki etmekte olduğunu kaydeden Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, “Çinko, antioksidan özelliği ile cildimizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumaktadır. Yapılan pek çok çalışma çinkonun akneyi, kullanılan antibiyotikler kadar etkin bir şekilde azaltabildiğini göstermektedir. Çinko cildimize aynı zamanda A vitamininin etkinliğini destekleyerek katkı sağlamaktadır. Çinko takviyesi vücudumuzda A vitamini seviyelerini artırmakta ve bu sayede akneye karşı cildi korumaktadır. Yapılan çalışmalar akneye sahip bireylerin çinko seviyelerinin normalden düşük olduğunu göstermektedir. Et, tavuk, balık, yumurta, kabak çekirdeği, fındık, ceviz, badem ve kuru baklagiller çinko bakımından zengin gıdalardır“ ifadelerini kullandı. Birçok bilim insanının selenyumun deri kanserini önlemede anahtar rol oynadığını ifade ettiğini söyleyen Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, “Selenyum cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Selenyum tam tahıllar, deniz ürünleri, sarımsak ve yumurtadan alınabilir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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