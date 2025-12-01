Adalet sistemini iyileştirmek için Türkiye'nin kapısını çaldılar

"Bin yılı aşkın bir süredir bu coğrafyada her etnik kökenden, inançtan birçok insan özgür bir şekilde serbest olarak korkusuzca ve baskı olmadan yaşadı. Bizim topraklarımız her zaman adalet, hoşgörü ve kardeşliğin toprakları oldu. Kararlı çabalarımız ve girişimlerimizle tarihi misyonumuza paralel olarak Türkiye barış, adalet ve istikrarın her zaman için yılmaz bir savunucusu olmuştur. Bir yandan tarihimizle gurur duyarken diğer yandan da zamanımızın şartlarına uyan bir şekilde geleceğimizi ve adalet sistemimizi aynı doğrultuda ilerletmeye kararlıyız. Adalet sistemi, mevzuat konuları ve duruşma öncesi alıkoyma aslında bizim son 20 yılımızı şekillendiren en dinamik reform alanlarıdır. İktidarımız süresince gerçekleştirdiğimiz derin dönüşüm aslında bizim sessiz devrim adını verdiğimiz bir olgudur. Bu süreç boyunca Avrupa Birliği'ne giriş çabalarımız doğrultusunda da mevzuatımızı sürekli güncelledik. Adli sistemimizin çağdaş standartlara paralel olmasını temin edecek şekilde anayasada ve yasalarda gerekli değişikleri gerçekleştirdik."