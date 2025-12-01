Adalet sistemini iyileştirmek için Türkiye'nin kapısını çaldılar

Toplantıda konuşan Yüksel, İstanbul'un medeniyetlerin, tarihin ve kültürün bir kavşak noktası olduğunu, Polonyalı heyetin Türkiye'ye ziyaretinin hukuki sistem çerçevesinde çalışmalarını destekleyeceğini umut ettiğini söyledi. Polonyalı heyetin mevzuat, koruma tedbirleri ve duruşma öncesi alıkoyma konusundaki çalışmalarının verimli olacağını düşündüğünü ifade eden Yüksel, "Bu anlamlı görüşmenin sadece iki parlamenter delegasyonu heyeti arasında teknik bir istişare değil, belirlediğimiz kapsamın ötesinde de bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kökeni sarsılmaz kardeşliğimizin çağdaş bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Kökeni 1414'e dayanan, Mehmet Çelebi'nin zamanına dayanan bir kardeşlik söz konusudur." dedi.