İşi bizden öğrenip karşımıza çıktılar! Rusya bir anda Türkiye'ye rakip oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya, Türkiye'ye talep patlamasının yaşandığı sektörü ülkesinde denemeye başlarken kısa sürede olumlu sonuç almaya başladı.

Rusya’da saç ekimi sektörü son yıllarda hızlı büyürken, daha önce bu alanda öne çıkan Türkiye’nin pazar payı baskı altında kalmaya başladı. Moskova’da son beş yılda saç ekimi kliniklerinin sayısı iki katına çıktı. 2021’de yaklaşık 30 olan klinik sayısı bugün 60’ın üzerine yükseldi.

Bu değişimin en önemli nedenlerinden biri kur artışı oldu. Dövizdeki yükseliş, yurt dışında saç ekimi maliyetlerini ciddi şekilde artırdı. Hem operasyon ücretleri hem de uçak biletleri pahalandı. Böylece yerli klinikler fiyat avantajı yakaladı.

Talep artışının bir diğer nedeni ise saç dökülmesinin yaşının düşmesi. Daha önce 35 yaş üstünde yaygın olan androgenetik alopesi artık 20’li yaşlarda da görülüyor. Hatta bazı aileler ergenlik çağındaki çocukları için bile saç ekimi talebinde bulunuyor. Uzmanlara göre bu durum sektördeki hasta profilini önemli ölçüde değiştirdi.

Son beş yılda Rusya’da saç ekimine olan talep de yaklaşık iki kat arttı. Kliniklere günlük başvuru sayısı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Örneğin bazı merkezlerde bir cerraha günde yaklaşık 20 kişi başvuruyor. Pazarın yaklaşık yüzde 70’ini erkekler oluşturuyor. Kadınlar ise daha çok lokal düzeltmeler için başvuruyor.

Uzmanlar, yerli pazarın büyümesinde erişilebilirlik ve güven faktörünün de etkili olduğunu belirtiyor. Hastalar tedavi sonrası kontrol ve garanti imkanları nedeniyle kendi şehirlerinde operasyon yaptırmayı tercih ediyor. Ayrıca olası komplikasyonlarda doktora doğrudan ulaşabilmek önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Bu gelişmeler, uzun yıllar saç ekimi turizminin merkezi olan Türkiye için rekabetin arttığına işaret ediyor. Rusya’da hem fiyat hem de hizmet kalitesinin yükselmesi, hasta akışının yön değiştirmesine neden oluyor. Kaynak: Haberrus

