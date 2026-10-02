Nasıl belirleniyor: Yerli ve milli silahların isim sırrı belli oldu

Savunma sanayisinde görev yapan üniversite mezunu çalışanların yaklaşık yüzde 97'sinin Türk üniversitelerinden mezun olduğunu bildiren Görgün, şu değerlendirmede bulundu: "Bizim için insan kıymeti çok önemli. Çok komplike sistemler üretmiş olabilirsiniz. Ancak o sistemleri geliştirebilecek hatta bırakın geliştirmeyi, idame ettirebilecek insan yeteneğiniz ve yetkinliğiniz oluşmamışsa, ürettiğiniz sistem ne kadar kıymetli olursa olsun, ihtiyacınız olduğunda kullanamıyorsanız hiçbir işe yaramaz demektir. Bu sebeple savunma sanayimizdeki temel unsur, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu vizyondur. Bu vizyonun temelinde Türk insanına, gencine, mühendisine, üreticisine ve sanayicisine duyulan güven ile onlara verilen fırsatlar yer almaktadır. Türk genci, girişimcisi ve sanayicisi, ortaya konan bu motivasyonu ve verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Bu sayede bugün Türkiye, dünyada savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler arasında 11'inci sırada yer alıyor. Ayrıca ihracat potansiyeline bakıldığında, Türkiye dünyada en fazla ülkeye ürün ihraç eden ülkeler arasında bulunuyor. Artık 185 farklı ülkeye, 230'un üzerinde ürün ihraç edebilen bir ülkeyiz."