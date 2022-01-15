  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
İşçi taşıyan servis minibüsleri kaza yaptı, 11 kişi yaralandı

2022-01-15 19:47:09
İşçi taşıyan servis minibüsleri kaza yaptı, 11 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9'u işçi 11 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 tır, Artuklu Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında işçileri taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 minibüse, bu minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 tır, Artuklu Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında işçileri taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 minibüse, bu minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarptı.

#2
Foto - Kazada, servis sürücüleri ile 9 işçi yaralandı.

Kazada, servis sürücüleri ile 9 işçi yaralandı.

#3
Foto - 112 Acil Servis ekipleri tarafından Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Metroda akılalmaz olay! Tanımadığı kadını raylara itti
Dünya

Metroda akılalmaz olay! Tanımadığı kadını raylara itti

Belçika'da bir saldırgan istasyonda bekleyen bir kadını trenin altına itti. Vatmanın olayı fark etmesi sonucu bir facia önlendi.
TELE 1'in Anıtkabir tutarsızlığı!
Medya

TELE 1'in Anıtkabir tutarsızlığı!

TELE 1, Anıtkabir'de bir subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasını 'skandal' şeklinde verirken, TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanarda..
Kardeş ülke Erdoğan'ı bekliyor: Verdiği tüm sözleri tuttu
Gündem

Kardeş ülke Erdoğan'ı bekliyor: Verdiği tüm sözleri tuttu

Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Yeni evini teslim alanlardan..
Sol medya yine gümledi! İşte Mahir Ünal ile 'açım' diyen vatandaşın diyaloğu
Gündem

Sol medya yine gümledi! İşte Mahir Ünal ile 'açım' diyen vatandaşın diyaloğu

AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ile 'açım' diyen vatandaş..
Fed, küresel piyasaları karıştırdı! Türkiye etkilenecek mi?
Ekonomi

Fed, küresel piyasaları karıştırdı! Türkiye etkilenecek mi?

Şahinleşen Fed, küresel bazda neredeyse bütün varlık fiyatlarını etkiliyor. Küresel pay piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Banka..
Lilith'in çocuğu Sezen'den Hz. Adem ile Hz. Havva'ya ağır hakaret!
Gündem

Lilith'in çocuğu Sezen'den Hz. Adem ile Hz. Havva'ya ağır hakaret!

Şarkıcı Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı son klibinde, Cenab-ı Allah tarafından yaratılmış ilk insan, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay