2022-01-15 19:47:09 İşçi taşıyan servis minibüsleri kaza yaptı, 11 kişi yaralandı
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9'u işçi 11 kişi yaralandı.
Mardin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9'u işçi 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 tır, Artuklu Kızıltepe kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında işçileri taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 minibüse, bu minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Kazada, servis sürücüleri ile 9 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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