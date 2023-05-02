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İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 33 yaralı

2023-05-02 18:52:59
İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 33 yaralı

Kayseri'de, tekstil işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

#1
Foto - İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 33 yaralı

Kaza, saat 17.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesinde meydana geldi.

#2
Foto - İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 33 yaralı

Tekstil işçilerinin taşındığı Cenk Keleş yönetimindeki 38 R 0713 plakalı servis midibüsü, Muhammet Tanrıverdi'nin kullandığı 38 JD 324 plakalı TIR ile çarpıştı.

#3
Foto - İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 33 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen midibüste bulunan 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

#4
Foto - İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 33 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 33 yaralı

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

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