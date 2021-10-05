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Dünya
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İranlı isimden savaş ilanı: Bin füze ile...

2021-10-05 14:09:32
İranlı isimden savaş ilanı: Bin füze ile...

İran'da Türkiye ve Azerbaycan karşıtı akılalmaz bir tutum var. Son çıkış ise 'yok artık' dedirtti.

#1
Foto - Dağlık Karabağ yıllarca Ermenistan işgali altındayken sınırda hiçbir tatbikat yapmayan İran'ın birdenbire Azerbaycan sınırında gövde gösterisine girişmesi, bir anda gündemi değiştirdi.

Dağlık Karabağ yıllarca Ermenistan işgali altındayken sınırda hiçbir tatbikat yapmayan İran'ın birdenbire Azerbaycan sınırında gövde gösterisine girişmesi, bir anda gündemi değiştirdi.

#2
Foto - Sınırdaki hareketliliğe ilk dikkat çeken isim, Azerbaycan lideri İlham Aliyev oldu. Aliyev, İkinci Dağlık Karabağ savaşının yıldönümünde tatbikatın zamanlamasına dikkat çekti:

Sınırdaki hareketliliğe ilk dikkat çeken isim, Azerbaycan lideri İlham Aliyev oldu. Aliyev, İkinci Dağlık Karabağ savaşının yıldönümünde tatbikatın zamanlamasına dikkat çekti: "Bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor."

#3
Foto - Aliyev'in sözlerini 'sürpriz' olarak niteleyen Tahran yönetimi ise, Azerbaycan sınırında 1 Ekim tarihinde daha büyük bir tatbikat başlatacağını duyurdu. Kuzey sınırındaki gövde gösterisinin adı Hayber Fatihleri'ydi.

Aliyev'in sözlerini 'sürpriz' olarak niteleyen Tahran yönetimi ise, Azerbaycan sınırında 1 Ekim tarihinde daha büyük bir tatbikat başlatacağını duyurdu. Kuzey sınırındaki gövde gösterisinin adı Hayber Fatihleri'ydi.

#4
Foto - Tanklar sınıra taşındı, helikopterler uçtu, füzeler ateşlendi ve insansız hava araçları da sahne aldı. İran medyası, ordunun servis ettiği fotoğrafları dünya ile paylaştı. Tahran yönetimi, resmi açıklamalarında Azerbaycan'ın burnunun dibinde giriştiği 'savaş oyunu'nun hiç de inandırıcı olmayan şekilde DEAŞ teröristlerine karşı gerçekleştiğini savunuyor.

Tanklar sınıra taşındı, helikopterler uçtu, füzeler ateşlendi ve insansız hava araçları da sahne aldı. İran medyası, ordunun servis ettiği fotoğrafları dünya ile paylaştı. Tahran yönetimi, resmi açıklamalarında Azerbaycan'ın burnunun dibinde giriştiği 'savaş oyunu'nun hiç de inandırıcı olmayan şekilde DEAŞ teröristlerine karşı gerçekleştiğini savunuyor.

#5
Foto - İran Devrim Muhafızları'na çok yakın bir savunma gazetecisi olan Hüseyin Daliryan, Twitter paylaşımında İran'ın Azerbaycan'daki kritik hedeflere bin füze göndererek çatışmayı bir günde bitirme gücü olduğunu yazdı.

İran Devrim Muhafızları'na çok yakın bir savunma gazetecisi olan Hüseyin Daliryan, Twitter paylaşımında İran'ın Azerbaycan'daki kritik hedeflere bin füze göndererek çatışmayı bir günde bitirme gücü olduğunu yazdı.

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