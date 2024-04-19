İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve başbakanlık konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetmişti. İran, misilleme olarak kamikaze İHA'lar ve füzelerle kapsamlı bir saldırı düzenlerken, İsrail'in ne zaman karşılık vereceği merak ediliyordu. Orta Doğu'da beklenen oldu ve İsrail sabaha karşı İran'a kamikaze drone'larla saldırı düzenledi. İsfahan kentinde havalimanı ve çevresinde patlama sesleri duyulurken, İranlı yetkililer bir dizi drone'un düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.