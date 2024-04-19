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İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış
Gündem
6
İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış

2024-04-19 12:03:44
İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve başbakanlık konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetmişti. İran, misilleme olarak kamikaze İHA'lar ve füzelerle kapsamlı bir saldırı düzenlerken, İsrail'in ne zaman karşılık vereceği merak ediliyordu. Orta Doğu'da beklenen oldu ve İsrail sabaha karşı İran'a kamikaze drone'larla saldırı düzenledi. İsfahan kentinde havalimanı ve çevresinde patlama sesleri duyulurken, İranlı yetkililer bir dizi drone'un düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.

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#1
Foto - İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış

Orta Doğu'da beklenen oldu, İsrail sabaha karşı kamikaze drone'larla İsrail'e saldırı düzenledi.

#2
Foto - İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış

İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve başbakanlık konutuna düzenlediği hava saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından iki generalin de aralarında bulunduğu 7 askeri personel hayatını kaybetmişti.

#3
Foto - İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış

İran, misilleme olarak kamikaze İHA'lar ve füzelerle kapsamlı bir saldırı düzenlerken, İsrail Hava Kuvvetlerinin muhtemel bir saldırı için hazırlıklarını tamamladığı belirtilmişti.

#4
Foto - İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış

İSRAİL, İRAN'I VURDU! ART ARDA PATLAMA SESLERİ Bu gelişmelerin ardından İsrail, sabah saatlerinde İran'a misilleme saldırı başlattı. İran'ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00'da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz konusu patlama sesi İsfahan'daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı" dedi.

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Foto - İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış

Akit TV’nin canlı yayınına katılan İsmail Hakkı Pekin, İHA’ların İran’dan havalandığını ve İsrail’in “İran içinde ajanlarım var ben senin ne yaptığını biliyorum” mesajı verdiğini açıkladı.

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