İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Özgökçe, otel fiyatlarının yüksek oluşu ile esnafın farklı bir fiyat politikası uygulamasından dolayı turist sayısının düştüğünü vurgulayarak, “İşletmeleri, esnafları defalarca kez uyarmamıza rağmen bizi dinlemediler. Şimdi adeta sinek avlıyorlar. Van'da ne İranlı ne de Iraklı var. Oteller yüzde 25 dolu. Marka değeriniz olursa kendinizi büyük şehirlerle karşılaştırırsınız ve bir fiyat politikası uygularsınız. Ama bizim daha uçak seferlerimiz yok. Biz nasıl marka şehir olacağız? Bizim bir marka değerimiz yok. İranlı ve Iraklı turistlerin azalma nedeni esnaf ve işletmelerin uyguladığı fiyat politikası. Biz bu konuda sayısız şikâyet aldık. Esnaflar İranlılara farklı bir fiyat politikası uyguluyor. İranlılar da bunu görünce kentimize gelmiyor” dedi.