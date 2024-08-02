  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
12
İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

2024-08-02 13:00:38
İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

İran ile sınır kapısı bulunan Van'daki son gelişmelerin ardından kente bulunan işletmelere uyarılar yapılmaya başlandı.

#1
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Şehrivan Gazetesi'nde yer alan habere göre, Son yıllarda turizmde iyi bir ivme yakalayan bölgenin en çok rağbet gören illerinden biri olmayı başaran Van, bu yıl ise beklentilerin altında bir süreçten geçiyor.

#2
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

En yoğun dönemde beklediği yoğunluğu göremeyen Van’da otellerin doluluk oranı yıllar sonra bu yıl ilk kez yüzde 30-40 seviyelerini gördü.

#3
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

İran ile sınır kapısı olan Kapıköy’den yapılan yoğun girişe rağmen kentte konaklama, konaklanan gün sayı ve harcama oranı iyice düşerken gidişat kent adına endişe yarattı.

#4
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Temel olarak fahiş fiyat uygulamaları, ciddi oranda artırılan konaklama fiyatları özellikle İranlı turistlerin kentten uzaklaşma sebebi olurken konuyla ilgili son dönemlerde önemli açıklamalar yapıldı. Geçtiğimiz günlerde STK’ların ve turizmcilerin uyarılar yaptığı konu bir açıklama da Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe’ten geldi. Şehrivan’a konuşan Özgökçe, kent ile ilgili şikayet konusu olan durumdan dolayı ciddi eleştirilerde bulundu.

#5
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

İranlı turistlerin acenteler ve yetkili isimler aracılığı ile fiyatlardan dolayı ciddi şikayetler dile getirdiği Van’daki durum kente kaybettiriyor.

#6
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Akdeniz ve Ege illerinde yaşanan durgunluk ve bu kentlerde yaşanan sıkıntıların benzerini yaşayan Van, buna rağmen fiyat politikasında Antalya, Muğla, İzmir gibi kentlerle yarışan Van’da yapılan uyarılara rağmen adım atılmazken kentin hemfikir olduğu konuda konuşan Başkan Özgökçe dikkat çeken açıklamalar yaptı.

#7
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Başkan Özgökçe konaklamanın önemini dile getirerek, “Konaklama turizmin olmazsa olmazıdır. En önemli sektördür. Bizler tur programı yaptığımızda öncelikle konaklama ve seyahat sorununu çözüyoruz. İnsanlar bir yere gezmeye gitmeden önce öncelikle konaklayacakları yeri hallederler. Bildiğiniz üzere ülkemizde bir ekonomik kriz var. İnsanlar hem uygun hem de iyi şartlarda konaklayacakları bir yere tatile gitmek isterler. Bu yüzden konaklama çok önemli. Van’da da son yıllarda çok fazla otel açıldı. ” dedi.

#8
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Van’da otel fiyatlarının çok yüksek olduğunun altını çizen Özgökçe, “Maalesef defalarca kez söylememize rağmen Van’da otel fiyatları adeta uçuyor. Otel fiyatları çok pahalı. Van, kendisini turizmde kanıtlamış illerle kıyaslıyor. Van kendisini Antalya, Kuşadası, İstanbul'la, Bodrum'la karşılaştırıyor. Bizim Van olarak hitap ettiğimiz iki ülke var. İran ve Irak pazarı. Oradan gelen insanlar da öncelikle konaklama için fiyat araştırması yapıyorlar. Van'daki 5 yıldızlı otelle Antalya, Kuşadası'ndaki otellerin fiyatları aynı. Biz ne Antalya'yız, ne Kuşadası'yız. Diğer iller kendini iyi pazarladı ve iyi konuma geldi. Bizim pazarda yer almamız için fiyatların uygun olması lazım” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Daha açık büfe hizmetinin olmadığı Van’ın kendisini turizm şehirleriyle kıyasladığını belirten Özgökçe, “Antalya'daki bir işletmenin gideriyle Van'daki işletmenin gideri aynı değil. Onlar açık büfe çalışıyor. Van'da açık büfe hizmet yok. Açık büfe hizmetle aynı fiyatı isterseniz pazarda yer edinemezsiniz. Ekonomik krizi neden gösteriyorlar ama ben yüzde 20-30 dolulukla çalışacaklarına fiyatları daha uygun yapıp yüzde 100 kapasite ile çalışsınlar. İranlılar geçen yıl ve ondan önceki yıl yoğun şekilde Van'a geldiği için bizim insanımız da kendini dev aynasında görmeye başladı. İranlıların en büyük şikâyeti Van'da her alanda fiyatların çok yüksek oluşu. Bu yüzden başka yerlere gittiklerini söylüyorlar. Bursa bile İran pazarına yöneldi. İranlılar Van'dan Bursa'ya kadar gidiyorsa durup düşünmemiz lazım” diye konuştu.

#10
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Özgökçe, otel fiyatlarının yüksek oluşu ile esnafın farklı bir fiyat politikası uygulamasından dolayı turist sayısının düştüğünü vurgulayarak, “İşletmeleri, esnafları defalarca kez uyarmamıza rağmen bizi dinlemediler. Şimdi adeta sinek avlıyorlar. Van'da ne İranlı ne de Iraklı var. Oteller yüzde 25 dolu. Marka değeriniz olursa kendinizi büyük şehirlerle karşılaştırırsınız ve bir fiyat politikası uygularsınız. Ama bizim daha uçak seferlerimiz yok. Biz nasıl marka şehir olacağız? Bizim bir marka değerimiz yok. İranlı ve Iraklı turistlerin azalma nedeni esnaf ve işletmelerin uyguladığı fiyat politikası. Biz bu konuda sayısız şikâyet aldık. Esnaflar İranlılara farklı bir fiyat politikası uyguluyor. İranlılar da bunu görünce kentimize gelmiyor” dedi.

#11
Foto - İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Van’ın Türkiye turizminde kendisini kanıtladıktan sonra bir fiyat politikası uygulayabileceğini ifade eden Özgökçe sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim öncelikle bir marka değeri kazanmamız lazım. Marka değerimiz olunca Türkiye turizminde kendimizi kanıtladıktan sonra Antalya, Kuşadası, Bodrum gibi fiyat politikası koyabiliriz. Esnaflar aklını başına almalı. Yoksa bu şehir değişmez. Taksici, lokantacı, takıcı, kozmetik ürünleri satan mağazalar, giyim mağazaları... Tüm esnaflar Van'ı küçük duruma düşürmeyi bırakmalı. Herkes birbirinden sorumludur. Memnun kalan bir turist 7 kişinin gelmesine sebep oluyor, memnun kalmayan turist 24 turistin gelmemesine neden oluyor. Bütün Van halkı aklını başına almalı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emeklilerini Türkiye'ye itelemeye çalışıyorlardı! Şimdi de
Ekonomi

Emeklilerini Türkiye'ye itelemeye çalışıyorlardı! Şimdi de "'Türkiye yerine oraya gidin" demeye başladılar

Kış aylarında enerji krizi nedeniyle emekli olan vatandaşlarını Türkiye'ye göndermek için çeşitli haberlere imza atan İngiliz basını bu kez ..
Hizbullah saldırıya geçti! Katil İsrail’i füze yağmuruna tuttu
Gündem

Hizbullah saldırıya geçti! Katil İsrail’i füze yağmuruna tuttu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü katletmesine ilişkin İsrail'e seslenerek "Bi..
Solaklar da artık kabul ediyorlar: İsrail su alıyor
Gündem

Solaklar da artık kabul ediyorlar: İsrail su alıyor

T24 konuk yazarı Ömer Önhon, İsrail’in çöküşe gittiğini bu sözlerle açıkladı.
İsmail Haniye'nin yeri nasıl tespit edildi? Yahudi milyarder konum verdi İsrail katletti!
Gündem

İsmail Haniye'nin yeri nasıl tespit edildi? Yahudi milyarder konum verdi İsrail katletti!

Katil İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast gerçekleştirdi. İran'ın güvenlik zaafiyetleri tartışılırken İsmail Haniye'nin ..
Detaylar ortaya çıktı! İran’dan çarpıcı açıklamalar
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! İran’dan çarpıcı açıklamalar

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştir..
Tuncay Özkan’ın gizli planları ve ANKA Haber Ajansı satış krizi: CHP’de arbede
Gündem

Tuncay Özkan’ın gizli planları ve ANKA Haber Ajansı satış krizi: CHP’de arbede

CHP'de sular durulmuyor. Tuncay Özkan cephesinden gelen son haberler, partinin içindeki gerilimleri gözler önüne serdi. ANKA Haber Ajansı'nı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23