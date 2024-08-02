İran'ı bile elimizden kaçırmak üzereyiz! Van'daki son durum isyan ettirdi

Van’da otel fiyatlarının çok yüksek olduğunun altını çizen Özgökçe, “Maalesef defalarca kez söylememize rağmen Van’da otel fiyatları adeta uçuyor. Otel fiyatları çok pahalı. Van, kendisini turizmde kanıtlamış illerle kıyaslıyor. Van kendisini Antalya, Kuşadası, İstanbul'la, Bodrum'la karşılaştırıyor. Bizim Van olarak hitap ettiğimiz iki ülke var. İran ve Irak pazarı. Oradan gelen insanlar da öncelikle konaklama için fiyat araştırması yapıyorlar. Van'daki 5 yıldızlı otelle Antalya, Kuşadası'ndaki otellerin fiyatları aynı. Biz ne Antalya'yız, ne Kuşadası'yız. Diğer iller kendini iyi pazarladı ve iyi konuma geldi. Bizim pazarda yer almamız için fiyatların uygun olması lazım” ifadelerini kullandı.