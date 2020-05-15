İran'dan Suriye hamlesi! Gizlice harekete geçtiler

İran yanlısı güçlerin başta Golan Tepeleri olmak üzere Güney Suriye'deki varlığının derinleşmesinden korktuğunu açıkça dile getiren Bennett, “Bir yıl içerisinde, bizi tehdit edecek 10 veya 20 bin rokete uyanabiliriz. Topraklarından bin kilometre uzakta olacak olan İranlılar için bu bir macera sayılacak. Ancak Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacaklar” ifadelerini kullandı.