2020-05-15 17:55:50 İran'dan Suriye hamlesi! Gizlice harekete geçtiler
ABD basını, İran'ın Suriye'de askeri üs kurduğuna ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı.
ABD basını, İran'ın Suriye'de askeri üs kurduğuna ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı.
Amerikan haber ajansı Fox News, Suriye’nin doğusundaki İran askeri üssünde gelişmiş silah ve araç depolamak için kullanılan yeni bir tünelin varlığını gösteren uydu görüntüleri yayınladı. Habere göre, dün çekilen fotoğrafta yaklaşık 4 bin 572 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen tünelin girişinde buldozerlerin bulunduğu görülüyor.
Amerikan haber ajansı Fox News, Suriye'nin doğusundaki İran askeri üssünde gelişmiş silah ve araç depolamak için kullanılan yeni bir tünelin varlığını gösteren uydu görüntüleri yayınladı.
Konuyla ilgili habere göre, dün çekilen fotoğrafta yaklaşık 4 bin 572 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen tünelin girişinde buldozerlerin bulunduğu görülüyor.
Analistler, söz konusu tünelin gelişmiş silah sistemlerine sahip araçların depolanması için kullanılmaya uygun olduğunu belirtti.
Nitekim İran'ın son dokuz ay içerisinde aynı üste kazdığı önceki tüneller de aynı şekilde kullanılmakta. Haberde, Tahran'ın daha önce askeri üsse yönelik düzenlenen hava saldırıları nedeniyle askıya aldığı inşaata yeniden başladığını belirtti.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsraillilerin Suriye'de ‘füze sanayisi ile ilgili her şeye' saldırdığını belirterek İsrail saldırılarına rağmen partinin Suriye'den çekilmeyeceğini vurguladı.
2011'de iç savaş başladığından beri Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısı düzenleyen İsrail, Hizbullah ve müttefiki İran'ın buradaki varlığını kendisine yönelik stratejik bir tehdit olarak görüyor.
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran buradan çıkana kadar Suriye'deki operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.
Aynı zamanda Suriye topraklarında İsrail ordusuna atfedilen bir dizi saldırının ardından Tahran'ın yüzleşeceği şeylerin Vietnam Savaşı'ndakilere benzeyeceğini ifade etti.
İsrail televizyon kanalı Kan 11'e konuşan Bennett, “İran'ın Suriye'de hiçbir işi yok. İranlılar Suriye'den ayrılmadan durmayacağız” açıklamasında bulunmuş; ancak Suriye hükümet medyası ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) İsrail'e bağladığı saldırıların ülkesinin sorumluluğu altında olduğunu açıkça belirtmemişti.
SOHR tarafından geçtiğimiz hafta Salı günü yapılan açıklamaya göre, o günün gecesinde Deyr-i Zor'da bulunan ve İran'a ait askeri noktaların hedef alındığı hava saldırısında İran güçleri ve müttefik milislerden 14 kişi öldü.
SOHR ve Suriye hükümet medyasının 21 Nisan'dan bu yana yayınlanan haberlerinde, İran'a ait mevkilere veya Hizbullah gibi İran'a yakın topluluklara yönelik Suriye'de düzenlenen ve İsrail'e atfedilen 6 farklı saldırıdan söz ediliyor.
Bennett, İran'ın 2011 yılından bu yana ülkede devam eden savaş çerçevesinde Suriye'ye girdiğini; Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa gibi şehirleri tehdit etmek için İsrail sınırındaki konumunu derinleştirmeye çalıştığını belirtmişti.
Bakan, “Geçmişte Suriyeliler için bir güç kaynağı olan ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'e DEAŞ'la mücadelede yardım eden İranlılar, şuan ise bir yük haline geldi” değerlendirmesinde bulunmuştu. Aynı zamanda Tahran'ı ‘terör macerasına' devam etmek yerine İran'da patlak veren koronavirüs salgınından kaynaklanan krizi yönetmeye odaklanmaya çağırmıştı.
İran yanlısı güçlerin başta Golan Tepeleri olmak üzere Güney Suriye'deki varlığının derinleşmesinden korktuğunu açıkça dile getiren Bennett, “Bir yıl içerisinde, bizi tehdit edecek 10 veya 20 bin rokete uyanabiliriz. Topraklarından bin kilometre uzakta olacak olan İranlılar için bu bir macera sayılacak. Ancak Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacaklar” ifadelerini kullandı.
İsrail, Suriye iç savaşı başladığından bu yana hem Suriye ordusuna, hem de İran ve Hizbullah milislerine yönelik yüzlerce saldırı başlattı.
İsrail, İran'ı Suriye'den stratejik ekipmanların taşınmasını gerektirecek şekilde Lübnan'dan başlayarak hassas bir füze programı geliştirmekle suçluyor. İsrailli askeri yetkililer, bu füzelerin İsrail'e sıradan füzelerden çok daha fazla zarar verebileceğine inanıyor. Kaynak: Şarkul Avsat
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