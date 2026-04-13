Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

"Yıllar önce motosiklet kazası geçirmişti ve boynundan koluna giden sinirlerde kopmalar olmuştu. Bu yüzden de dayanılmaz ağrıları vardı. Çeşitli tedaviler uygulanmış, omurilik pili bile takılmıştı. Ancak ağrılar devam ediyordu ve kullanılan ilaçların yan etkileri ortaya çıkmaya başlamıştı. Biz, multidisipliner bir konseyle durumu değerlendirdik ve hastamıza DREZ ameliyatını uyguladık. Erken dönemde ağrısında yüzde 80'in üzerinde azalma sağladık. Önümüzdeki süreçte kademeli olarak ilaçlarını da azaltmayı planlıyoruz."