Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Tönge'den çarpıcı uyarılar geldi.

Foto - Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Tönge, ilaç ve klasik tedavilere yanıt vermeyen kronik ağrılarda omurilik pili ve DREZ ameliyatı gibi cerrahi yöntemlerle hastaların yaşam kalitesinin artırılabildiğini belirtti.

Foto - Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, modern tıp, kronik ağrılara karşı yeni nesil cerrahi yöntemlerle umut olmaya devam ediyor.

Foto - Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

Özellikle kanser, ağır travma veya sinir hasarlarına bağlı olarak gelişen dirençli ağrılar, klasik ilaç tedavileriyle her zaman kontrol altına alınamıyor. Geceleri uykusuz bırakan ve günlük yaşam kalitesini düşüren söz konusu durumlarda, beyin ve sinir cerrahisinin ileri teknikleri devreye giriyor.

Foto - Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Tönge, ilaçlarla ve klasik tedavilerle kontrol edilemeyen ağrılarda uygulanan cerrahi yöntemlerin hastalara önemli rahatlama sağladığını belirtti. Tönge, ağrının beyin tarafından algılanmasını engelleyen omurilik pili ve özel sinir ameliyatlarıyla hastaların hayata yeniden tutunduğunu aktardı.

Foto - Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

Uygulanan yöntemler arasında omurilik pili ve bazı sinirlere doğrudan müdahaleler bulunduğunu belirten Tönge, "Omurilik pili ve diğer cerrahi tekniklerle ağrının beyin tarafından algılanmasını engelleyebiliyoruz. Bu yöntemler dünya genelinde sık uygulanmasa da gerekli olduğunda hastalarımıza çok önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Foto - Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

Tönge, "Hepimizin hayatını olumsuz etkileyen ağrı bazen ilaçlarla veya klasik tedavilerle kontrol altına alınamayabiliyor. İşte bu noktada cerrahi yöntemler devreye giriyor. Özellikle kanser ağrıları veya travma sonrası oluşan dirençli nöropatik ağrılarda uyguladığımız teknikler, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde artırabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

Yakın zamanda tedavi ettikleri 40'lı yaşlarında bir erkek hasta üzerinden değerlendirmelerde bulunan Tönge, şunları kaydetti:

Foto - Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

"Yıllar önce motosiklet kazası geçirmişti ve boynundan koluna giden sinirlerde kopmalar olmuştu. Bu yüzden de dayanılmaz ağrıları vardı. Çeşitli tedaviler uygulanmış, omurilik pili bile takılmıştı. Ancak ağrılar devam ediyordu ve kullanılan ilaçların yan etkileri ortaya çıkmaya başlamıştı. Biz, multidisipliner bir konseyle durumu değerlendirdik ve hastamıza DREZ ameliyatını uyguladık. Erken dönemde ağrısında yüzde 80'in üzerinde azalma sağladık. Önümüzdeki süreçte kademeli olarak ilaçlarını da azaltmayı planlıyoruz."

Foto - Nöropatik ağrılarda aman dikkat! Cerrahi yöntemler umut oluyor

Dirençli ağrıların sadece travma kaynaklı olmadığını, kanser tedavileri sonrası, kan dolaşımı bozukluklarına bağlı veya zona hastalığı gibi durumlarda da görülebildiğini belirten Tönge, "Bu ağrılar çocukluk, genç ve yetişkin yaş gruplarında ortaya çıkabiliyor. Özellikle sinirlerde oluşan tahribat sonucu devam eden ağrıların kontrolünde, cerrahi müdahaleler ciddi bir çözüm sunuyor." ifadelerini kullandı. Tönge, erken müdahaleyle hastaların yaşam kalitesini korunabileceğini ve kronikleşmiş ağrılarda ise daha ileri cerrahi yöntemler gerekebileceğini kaydetti.

