Arsız Ugandalı komutan yine gündemde: 100 inek veriririm teklifimi kabul etmezseniz başkentinizi işgal ederim
Arsız Ugandalı komutan yine gündemde: 100 inek veriririm teklifimi kabul etmezseniz başkentinizi işgal ederim

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye'yi hedef almasının ardından geçmişte yaptığı skandallar yeniden gündem oldu.

İsrail için 100 bin asker göndermeye hazır olduğunu açıklayan ve Türkiye’yi hedef alan Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın geçmişteki çıkışları yeniden gündeme geldi. Ankara’dan 1 milyar dolar talep ederek aksi halde diplomatik ilişkileri kesme tehdidinde bulunan Kainerugaba’nın, 2022 yılında Giorgia Meloni’ye yaptığı sıra dışı evlilik teklifi yeniden hatırlandı.

Kainerugaba, 2022 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Meloni’ye evlenme teklif etmiş ve Uganda geleneklerine atıfta bulunarak başlık parası olarak 100 inek vereceğini açıklamıştı. Bu ifadeler kısa sürede uluslararası medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Tartışmalar yalnızca evlilik teklifiyle sınırlı kalmadı. Kainerugaba, paylaşımlarında teklifinin kabul edilmemesi halinde Roma’yı işgal edebileceğine dair ifadeler kullanarak diplomatik açıdan tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada gündem olan bu çıkışların ardından Yoweri Museveni, o dönem ordu komutanı olan oğlunu görevden almıştı. Açıklamaların Uganda’nın dış politikasına zarar verdiği değerlendirilmişti.

Uganda’da özellikle kırsal bölgelerde evliliklerde başlık parası olarak büyükbaş hayvan verilmesi yaygın bir gelenek olarak biliniyor. Kainerugaba’nın söz konusu çıkışını da bu kültürel arka plana dayandırdığı ifade edilmişti.

Kainerugaba, İsrail’e 100 bin asker gönderebileceklerini söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. İsrail’i “Kutsal Topraklar” olarak nitelendirerek askeri destek sağlayabileceklerini ifade eden Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail’de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa’nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız" demişti.

Açıklamalarının devamında Türkiye’yi doğrudan hedef alan Kainerugaba, Ankara’yı “asıl sorun” olarak nitelendirmiş, Türkiye’ye süre vererek diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini öne sürmüştü. Ugandalı isim açıklamasında, Ankara’nın gerekli adımları atmaması halinde 30 gün içinde tüm ilişkilerin sonlandırılabileceğini ifade etmişti. Ugandalı general, diyalog süreci için de herhangi bir görüşmeye başlamadan önce Ankara’dan en az 1 milyar dolar talep ettiklerini açıklamıştı. KAYNAK: HABERLER

