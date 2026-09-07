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İran'da çatışma! Besic gücü mensupları öldürüldü

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AA Giriş Tarihi:

İran'da çatışma! Besic gücü mensupları öldürüldü

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çatışma çıktı. Olayda Besic mensubu 2 milis hayatını kaybetti.

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Foto - İran'da çatışma! Besic gücü mensupları öldürüldü

Çatışma, eyaletin Zahidan kentine bağlı Korin beldesinde meydana geldi.

#2
Foto - İran'da çatışma! Besic gücü mensupları öldürüldü

Yarı resmî Fars Haber Ajansının aktardığına göre, kimliği henüz açıklanmayan silahlı bir grup ile Besic güçleri karşı karşıya geldi.

#3
Foto - İran'da çatışma! Besic gücü mensupları öldürüldü

Çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

#4
Foto - İran'da çatışma! Besic gücü mensupları öldürüldü

Silahlı grubun kimliği, çatışmanın çıkış nedeni ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntıların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

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