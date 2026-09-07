İran'da çatışma! Besic gücü mensupları öldürüldü
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çatışma çıktı. Olayda Besic mensubu 2 milis hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grup ile Besic güçleri arasında çatışma çıktı. Olayda Besic mensubu 2 milis hayatını kaybetti.
Çatışma, eyaletin Zahidan kentine bağlı Korin beldesinde meydana geldi.
Yarı resmî Fars Haber Ajansının aktardığına göre, kimliği henüz açıklanmayan silahlı bir grup ile Besic güçleri karşı karşıya geldi.
Çatışmada Besic gücü mensubu 2 milisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Silahlı grubun kimliği, çatışmanın çıkış nedeni ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntıların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
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