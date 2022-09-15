Böyle uyuşturucu kaçakçılığı görülmedi! Doktorlar şaşkın

Röntgen çekimlerinde uyuşturucu kapsüllerinin şüphelilerin neredeyse iç organlarının her tarafına yayıldığı belirlendi. Doktor ve polis, vücutta tek seferde bu kadar yüklü miktarda uyuşturucu görmenin şaşkınlığını yaşadı. Gözetim altına alınan ve röntgenleri çekilen şüphelilerin vücudundan parça parça "dışkılama" yöntemi ile uyuşturucular çıkarıldı. Zanlıların hastanedeki işlemleri sürerken Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takiplerinde, benzeri yöntemle yine aynı güzergahtan uyuşturucu götürüleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine uygulama noktasında durdurulan bir otobüste, koltukta oturma şekilleri ile hal ve hareketlerinden şüphelenilen İran uyruklu Masoud T. ve Soleman O. gözaltına alınıp hastaneye götürüldü.