İran için akıllara zarar iddia! Protestocuların naaşları için bakın ne istemişler
İran için akıllara zarar iddia! Protestocuların naaşları için bakın ne istemişler

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin ailelerinden para talep edildiği ileri sürüldü. Bazı ailelerin binlerce dolar ödemek zorunda kaldığı iddia edildi.

İran'da 28 Aralık 2025 tarihinden bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin aileleri, cenazelerini teslim almak istediklerinde güvenlik güçleri tarafından yüksek meblağlar talep edildiğini ileri sürdü. BBC Farsça'nın haberine göre, morg ve hastanelerde tutulan naaşların akrabalara ancak belirlenen ücretin ödenmesi sonrası teslim edildiği öne sürülüyor.

Reşt şehrinde yaşayan bir aileye, yakınlarının cenazelerinin teslimi için önlerine 700 milyon riyallik (yaklaşık 5 bin dolar) bir fatura konduğu ifade edildi. Başkent Tahran'da ise mevsimlik bir inşaat işçisinin ailesinden 7 bin dolar istendiği, bu parayı temin edemeyen ailenin cenazeyi hastanede bırakmak zorunda kaldığı aktarıldı. Aylık geliri 100 doların altında olan birçok kişi için bu ücretlerin çok itopik olduğu vurgulandı.

Bazı hastane çalışanlarının, güvenlik güçlerinin gelerek ailelerden para talep etmesini önlemek amacıyla yakınları gizlice uyardığı da iddialar arasında yer aldı. 9 Ocak'ta eşinin öldüğünü bir sağlık çalışanından öğrenen bir kadın, güvenlik güçleri gelmeden önce cenazeyi teslim alarak iki çocuğuyla birlikte memleketine gittiğini ifade etti. Kadın, yolculuğun yedi saat sürdüğünü ve bu süre boyunca cenazenin başında ağlayarak ilerlediklerini anlattı.

Saffet

Halkın malına zarar veren kişi degil ailesi halkın malını tamir etmek kul hak birikimine verilen zararı ve calınanı faizi ile ödemekle her iki cihanda da sorumludur yoksa devlet malı deniz degil okyanus olur diye düşünüyorum
