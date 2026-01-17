İran için akıllara zarar iddia! Protestocuların naaşları için bakın ne istemişler

Reşt şehrinde yaşayan bir aileye, yakınlarının cenazelerinin teslimi için önlerine 700 milyon riyallik (yaklaşık 5 bin dolar) bir fatura konduğu ifade edildi. Başkent Tahran'da ise mevsimlik bir inşaat işçisinin ailesinden 7 bin dolar istendiği, bu parayı temin edemeyen ailenin cenazeyi hastanede bırakmak zorunda kaldığı aktarıldı. Aylık geliri 100 doların altında olan birçok kişi için bu ücretlerin çok itopik olduğu vurgulandı.