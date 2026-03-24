İran füzesi Filistin'e düştü!
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları terör saldırılarına Tahran yönetimi misillemelerde bulundu. Ancak İsrail'e atılan son füzelerden biri Filistin'in Batı Yaka kentine düştü.
İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme füze saldırıları devam ediyor.
İsrail’in İran’dan atılan füzeleri havada imha edilmesi sonucu bir füze parçası, işgal altındaki Batı Yaka'nın kuzeyinde yer alan Selfit beldesindeki açık araziye düştü.
Filistinliler füzeyle fotoğraf çektirdi.
Bölge halkı, füzenin düştüğü alanı inceledi.
İşte bölgeden görüntüler...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23