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Teknoloji-Bilişim
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iPhone fiyatları ne kadar oldu? iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları kaç para?

2021-11-26 11:22:37
iPhone fiyatları ne kadar oldu? iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları kaç para?

Dolar kurundaki yükseliş sonrası sanki Apple, Türkiye’de satışlarını durdurma kararı aldı. iPhone satışlarına yeniden başlayan Apple’nin iPhone fiyatlarına okkalı bir zam yaptı. Peki iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları adeta ateş pahası oldu. Peki iPhone 13 Pro 128 GB ne kadar? iPhone 13 mini ne kadar? iPhone 12 64 GB fiyatı ne kadar? İşte iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları

#1
Foto - Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte Apple'ın resmi sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışları durdurulmuştu. Dolar kurunu yükselişini fırsat bilen Apple, apar topar iPhone fiyatlarına zam yaptı. Apple’ın zam sonrası yeni fiyatları ise adeta cep yakarken, en ucuz iPhone 7 bin 499 lira, en pahalısı ise 28 bin 999 lira oldu. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…

Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte Apple'ın resmi sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışları durdurulmuştu. Dolar kurunu yükselişini fırsat bilen Apple, apar topar iPhone fiyatlarına zam yaptı. Apple’ın zam sonrası yeni fiyatları ise adeta cep yakarken, en ucuz iPhone 7 bin 499 lira, en pahalısı ise 28 bin 999 lira oldu. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…

#2
Foto - iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL, iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL,

iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL, iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL,

#3
Foto - iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL, iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL,

iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL, iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL,

#4
Foto - iPhone 13 128 GB: 14.999 TL, iPhone 13 256 GB: 16.199 TL, iPhone 13 512 GB: 18.599 TL,

iPhone 13 128 GB: 14.999 TL, iPhone 13 256 GB: 16.199 TL, iPhone 13 512 GB: 18.599 TL,

#5
Foto - iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL, iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL, iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL,

iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL, iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL, iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL,

#6
Foto - iPhone 12 64 GB: 13.999 TL, iPhone 11 64 GB: 10.999 TL, iPhone SE 64 GB: 7.499 TL,

iPhone 12 64 GB: 13.999 TL, iPhone 11 64 GB: 10.999 TL, iPhone SE 64 GB: 7.499 TL,

#7
Foto - iPad 9. Nesil 64 GB Wi-Fi fiyatı: 4.799 TL, iPad mini 6. nesil 64 GB Wi-Fi fiyatı: 7.199 TL,

iPad 9. Nesil 64 GB Wi-Fi fiyatı: 4.799 TL, iPad mini 6. nesil 64 GB Wi-Fi fiyatı: 7.199 TL,

#8
Foto - iPad Air 4. Nesil fiyatı: 7.999 TL,

iPad Air 4. Nesil fiyatı: 7.999 TL,

#9
Foto - 11 inç iPad Pro 5. Nesil 128 GB Wi-Fi fiyatı: 10.799 TL, 12.9 inç iPad Pro 5. Nesil fiyatı: 14.999 TL,

11 inç iPad Pro 5. Nesil 128 GB Wi-Fi fiyatı: 10.799 TL, 12.9 inç iPad Pro 5. Nesil fiyatı: 14.999 TL,

#10
Foto - Apple Watch Series 7 41 mm: 5.399 TL, Apple Watch Series 7 45 mm: 5.799 TL, Apple Watch Series SE 40 mm: 3.799 TL,

Apple Watch Series 7 41 mm: 5.399 TL, Apple Watch Series 7 45 mm: 5.799 TL, Apple Watch Series SE 40 mm: 3.799 TL,

#11
Foto - Apple Watch Series SE 44 mm: 4.199 TL, Apple Watch Series 3 38 mm: 2.699 TL, Apple Watch Series 3 42 mm: 3.099 TL,

Apple Watch Series SE 44 mm: 4.199 TL, Apple Watch Series 3 38 mm: 2.699 TL, Apple Watch Series 3 42 mm: 3.099 TL,

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