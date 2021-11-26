iPhone fiyatları ne kadar oldu? iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları kaç para?

Dolar kurundaki yükseliş sonrası sanki Apple, Türkiye’de satışlarını durdurma kararı aldı. iPhone satışlarına yeniden başlayan Apple’nin iPhone fiyatlarına okkalı bir zam yaptı. Peki iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları adeta ateş pahası oldu. Peki iPhone 13 Pro 128 GB ne kadar? iPhone 13 mini ne kadar? iPhone 12 64 GB fiyatı ne kadar? İşte iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları