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Teknoloji-Bilişim
15
iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

2024-02-17 02:24:19
iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

ŞOK markette, iPhone modelleri satışa çıktı. İşte ŞOK markette satılan iPhone 15 Pro Max'in fiyatı.

#1
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, dikkat çekici ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

#2
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

Geçtiğimiz aylarda PlayStation oyun konsolu satan ŞOK, şimdi ise iPhone modelleri geitrdi.

#3
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

İşte ŞOK iPhone fiyatları…

#4
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

ŞOK – iPhone fiyatları ŞOK, 15 Şubat kataloğunu paylaştı.

#5
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

Bu kataloğa baktığımızda pek çok ürün yer aldığını görüyoruz fakat bunlar arasında en çok iPhone göze çarpıyor.

#6
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

Geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB, 77 bin 999 TL fiyatla satılıyor.

#7
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

Apple iPhone 15 Pro 128 GB ise 65 bin 999 TL‘ye satılıyor.

#8
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

Daha az paraya karşı iPhone satın almak isteyenler için bir önceki yıllarda piyasaya sürülen modeller de var.

#9
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

Buna göre 2019’da çıkış yapan Apple iPhone 11 64 GB, 22 bin 699 TL‘ye satılıyor.

#10
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

Bir üst modeli Apple iPhone 12 128 GB ise 27 bin 599 TL fiyata sahip.

#11
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

ŞOK iPhone fiyat listesi şu şekilde;

#12
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

#13
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

#14
Foto - iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı

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