2024-02-17 02:24:19 iPhone 15 Pro Max ŞOK markette satışa çıktı
ŞOK markette, iPhone modelleri satışa çıktı. İşte ŞOK markette satılan iPhone 15 Pro Max'in fiyatı.
ŞOK markette, iPhone modelleri satışa çıktı. İşte ŞOK markette satılan iPhone 15 Pro Max'in fiyatı.
Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, dikkat çekici ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda PlayStation oyun konsolu satan ŞOK, şimdi ise iPhone modelleri geitrdi.
İşte ŞOK iPhone fiyatları…
ŞOK – iPhone fiyatları ŞOK, 15 Şubat kataloğunu paylaştı.
Bu kataloğa baktığımızda pek çok ürün yer aldığını görüyoruz fakat bunlar arasında en çok iPhone göze çarpıyor.
Geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB, 77 bin 999 TL fiyatla satılıyor.
Apple iPhone 15 Pro 128 GB ise 65 bin 999 TL‘ye satılıyor.
Daha az paraya karşı iPhone satın almak isteyenler için bir önceki yıllarda piyasaya sürülen modeller de var.
Buna göre 2019’da çıkış yapan Apple iPhone 11 64 GB, 22 bin 699 TL‘ye satılıyor.
Bir üst modeli Apple iPhone 12 128 GB ise 27 bin 599 TL fiyata sahip.
ŞOK iPhone fiyat listesi şu şekilde;
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