Caviar'ın Total Gold serisi, yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini içeriyor. Total Gold’ın dışında, şirketin yine lüks mücevher ve değerli metallerle tasarlanan başka iPhone 13 serileri de bulunuyor. Örneğin “Musk be on Mars” adlı tasarım, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Kızıl Gezegen’e ulaşmak için devam eden çalışmalarına atıfta bulunuyor. "Pair of Kings" serisi ise Rolex kol saatleriyle birlikte satışa sunuluyor.