  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

2024-02-08 04:00:47
iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

Apple, iOS 17.4 Beta 2 ve iPadOS 17.4 güncellemesini yayınladı. İşte iOS 17.4 beta 2 güncellemesi yeni özellikler getiriyor.

#1
Foto - iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

Apple, Mart ayında devreye girecek iOS 17.4 için beta 2 güncellemesini yayınladı. Aynı zamanda firma iPadOS 17.4 beta güncellemesini de kullanıcılara sundu. Peki ama Apple ekosistemini baştan aşağı değiştirecek iOS 17.4 güncellemesi neler sunacak?

#2
Foto - iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

Apple, AB’den aldığı cezalar sonrası tüm uygulama marketi anlayışını değiştirmeye karar verdi. Buna göre Apple kullanıcılar için alternatif uygulama mağazalarını da sunmak ve alternatif ödeme yöntemlerinin de önünü açmak zorunda. Ancak bu esnetme sadece AB ülkelerinde geçerli olacak. AB kullanıcıları isterlerse seçtikleri uygulama mağazasını varsayılan olarak ayarlama imkanına da sahip.

#3
Foto - iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

Şu an için iOS 17.4 Beta 2 için şimdiye kadar açıklananlardan farklı bir özellik ise henüz ortaya çıkmadı. Bununla birlikte yine AB ülkelerinde Safari tarayıcı yerine alternatif tarayıcıları da yüklemek mümkün.

#4
Foto - iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

Apple, iOS 17.4 Beta 1 güncellemesinde tarayıcı seçme ekranı gelmeme sorununu da çözdü. Güncelleme notlarına bakılırsa Apple, eğer sorun devam ederse sorunun şu şekilde çözülebileceğini açıkladı:

#5
Foto - iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

Ayarlar’ı açın ve Gizlilik ve Güvenlik > Konum Servisleri’ne gidin. Konum hizmetlerini 10 saniyeliğine kapatın ve ardından tekrar açın.

#6
Foto - iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

iOS 17.4 Beta 2 güncellemesi ile çözülen ve devam eden bazı sorunlar ise şu şekilde sıralanıyor:

#7
Foto - iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

Bazı App Store ürün sayfalarında “iTunes Store’a Bağlanılamıyor” hatası gösteriliyor hatası düzeldi. MapKit SwiftUI uygulamaları yürüyüş ve bisiklet rotaları için yanlış harita modu gösterebiliyor. Çıkartmalar (Memoji ve 3. taraf) boş görünebiliyor. ObjectCaptureView’ın nokta bulutu görünümünü yatay kullanıcı arayüzü yönlerinde hatalı şekilde döndürmesi sorunu düzeldi. iOS 17.4 özellikleri Apple’ın Mart ayında getireceği iOS 17.4 güncellemesi ile neler getireceğini ise sizler için özetlemeye çalıştık. Apple, iOS 17.4 ile birlikte Xbox Cloud ve Geforce Now gibi bulut oyun sistemleri için uygulama desteği sunacak. Daha önce kullanıcılar bu hizmetleri sadece tarayıcı üzerinde kullanma imkanına sahipti. Mini uygulamalar, oyunlar, chatbotlar ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemine sahip olacak. İOS 17.4 Beta ile yeni emojiler de hayatımıza girdi. Buna göre misket limonu, kahverengi bir mantar, anka kuşu, kırık zincir, dikey ve yatay olarak baş sallama gibi yeni emoji karakterler karşımıza çıktı. iOS 17.4 güncellemesi Podcast’ler uygulamasındaki podcast’ler için transkriptler, SharePlay’i HomePod ile kullanma desteği, Stopwatch Live Activities gibi yeni özellikler de sunacak. iOS 17.4 güncellemesi ile yeni nesil CarPlay uygulaması da karşımıza çıkacak. İşte yeni CarPlay ve özellikleri:

#8
Foto - iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

Araç Kamerası: Bu uygulama aracın arka görüş kamerası yayınını gösteriyor. Şarj: Elektrikli araçlar için bu uygulama, pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen şarj olmasına kalan süreyi ve daha fazlasını gösterecek. İklim: Bu uygulama, ‌CarPlay‌ içindeki bir aracın iklim kontrollerine erişim sağlayarak klimanın veya ısıtma sisteminin sıcaklığını, fan hızını, ısıtmalı koltukları, ısıtmalı direksiyon simidini ve daha fazlasını ayarlamanıza olanak tanıyor. Kapanışlar: Bu uygulama, aracın kapılarından herhangi birinin açılması durumunda karşımıza çıkıyor. Yine araç uyarı sembolleri de kapanışlar özelliği ile karşımıza çıkacak. Medya: Bu uygulama, SiriusXM gibi diğer medya seçeneklerinin yanı sıra “CarPlay” içindeki FM ve AM radyo istasyonu kontrollerine erişim sağlayacak. SiriusXM’in uydu bağlantısı mı sunacağı yoksa internet akışıyla mı sınırlı kalacağı belli değil. Kullanıcılar Top 40 ve Rock gibi müzik türleri listesinden seçim yapma imkanına da sahip olacak. Lastik Basıncı: Bu uygulama, aracın her bir lastiğinin hava basıncını gösterecek ve düşük basınç, yüksek basınç ve patlak lastik uyarıları sağlayacak. Geziler: Bu uygulama, aracın ortalama hızı, yakıt verimliliği veya enerji verimliliği, bir yolculukta geçen toplam süre ve kat edilen mesafe ve daha fazlası dahil olmak üzere sürüşle ilgili çeşitli bilgilere yer verecek.

#9
Foto - iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

İOS 17.4 beta sürümündeki bir görüntü, “CarPlay”in sürücü aracı kapattıktan sonra da muhtemelen bir “Elveda” ekranı görüntüleyeceğini de gösteriyor. iOS 17 beta 2 güncellemesini deneyimlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak iOS 17 Beta profiline ulaşabilirsiniz. Linki direkt telefonunuzdaki Safari üzerinden açmanız gerektiğini belirtelim. Beta profilini cihazınıza yükledikten sonra Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Ancak iOS beta sürümlerinin kararlı olmadığını ve cihazınızda belli hatalara neden olma ihtimalini de unutmamanız gerekiyor.

2024'te kaç İHA üretecek? Bayraktar cevapladı
Teknoloji

2024'te kaç İHA üretecek? Bayraktar cevapladı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2024 yılında AKINCI üretimini artırmayı ve Bayraktar TB2 sayısını ise sabit tutmayı planladıklarını açı..
BAE Türkiye'ye duyurdu: Türkiye'den satın aldığı ürünler dışında onu satın almak istiyor! Yatırım yapabilir!
Ekonomi

BAE Türkiye'ye duyurdu: Türkiye'den satın aldığı ürünler dışında onu satın almak istiyor! Yatırım yapabilir!

BAE'den Türkiye'ye haber var! Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye'nin birçok noktasında Körfez Böl..
Hani Anadolu’yu ayağa kaldırıyordun! Davutoğlu’nu izleyen kişi sayısına dikkat!
Siyaset

Hani Anadolu’yu ayağa kaldırıyordun! Davutoğlu’nu izleyen kişi sayısına dikkat!

Ak Parti genel başkanı iken aldığı yüzde 49’luk oyu kendi oyuymuş gibi gören ve parti kurduktan sonra “Hani Arakanlılara ‘Selamun Aleyküm’ ..
Lobiler Türkiye'ye karşı devreye girdi! ABD Senatosu’nda Türkiye’nin F-16 alımına itiraz
Gündem

Lobiler Türkiye'ye karşı devreye girdi! ABD Senatosu’nda Türkiye’nin F-16 alımına itiraz

Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek için ABD'den alacağı F-16 Blok 70 savaş uçağı tedarikine ABD Senatosu’ndan itiraz geldi. Senatör ..
Havalimanlarında yiyecek ve içecek neden pahalı? TAV açıkladı
Ekonomi

Havalimanlarında yiyecek ve içecek neden pahalı? TAV açıkladı

Havalimanlarında satılan yiyecek-içecek fiyatları cep yakıyor. Pahalı fiyatlar hakkında açıklamalarda bulunan TAV Havalimanları Yönetim Kuru..
Kentsel dönüşüm karşıtı mal sahiplerinin yaptıklarına bakın! Ev sahibinin canı can kiracınınki patlıcan
Gündem

Kentsel dönüşüm karşıtı mal sahiplerinin yaptıklarına bakın! Ev sahibinin canı can kiracınınki patlıcan

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki kiralık ev ilanı kentsel dönüşümün karşıtı mal sahiplerinin gözlerini nasıl kararttığı bir kez daha ort..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23