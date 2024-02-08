iOS 17.4 Beta 2 yayınlandı

Araç Kamerası: Bu uygulama aracın arka görüş kamerası yayınını gösteriyor. Şarj: Elektrikli araçlar için bu uygulama, pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen şarj olmasına kalan süreyi ve daha fazlasını gösterecek. İklim: Bu uygulama, ‌CarPlay‌ içindeki bir aracın iklim kontrollerine erişim sağlayarak klimanın veya ısıtma sisteminin sıcaklığını, fan hızını, ısıtmalı koltukları, ısıtmalı direksiyon simidini ve daha fazlasını ayarlamanıza olanak tanıyor. Kapanışlar: Bu uygulama, aracın kapılarından herhangi birinin açılması durumunda karşımıza çıkıyor. Yine araç uyarı sembolleri de kapanışlar özelliği ile karşımıza çıkacak. Medya: Bu uygulama, SiriusXM gibi diğer medya seçeneklerinin yanı sıra “CarPlay” içindeki FM ve AM radyo istasyonu kontrollerine erişim sağlayacak. SiriusXM’in uydu bağlantısı mı sunacağı yoksa internet akışıyla mı sınırlı kalacağı belli değil. Kullanıcılar Top 40 ve Rock gibi müzik türleri listesinden seçim yapma imkanına da sahip olacak. Lastik Basıncı: Bu uygulama, aracın her bir lastiğinin hava basıncını gösterecek ve düşük basınç, yüksek basınç ve patlak lastik uyarıları sağlayacak. Geziler: Bu uygulama, aracın ortalama hızı, yakıt verimliliği veya enerji verimliliği, bir yolculukta geçen toplam süre ve kat edilen mesafe ve daha fazlası dahil olmak üzere sürüşle ilgili çeşitli bilgilere yer verecek.