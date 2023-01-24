iOS 16.3 geldi! İşte iPhone’ların yeni özellikleri

iPhone 14 serisi ile hayatımıza giren uydu üzerinden acil yardım aramaları, her ne kadar hayat kurtaracak bir özellik olsa da, son zamanlarda yapılan yanlış ihbarlar nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Güncelleme, bu soruna da bir çözüm sunuyor. Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için artık cihazın yan tarafındaki düğmeyle birlikte sesi açma veya sesi kısma düğmesine basılı tutup bırakmanız gerekiyor.