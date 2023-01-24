2023-01-24 00:42:10 iOS 16.3 geldi! İşte iPhone’ların yeni özellikleri
Apple'ın iPhone'lar için gelen yeni güncellemesi iOS 16.3 birçok yeniliği beraberinde getirdi.
Apple'ın iPhone'lar için gelen yeni güncellemesi iOS 16.3 birçok yeniliği beraberinde getirdi.
Apple, merakla beklenen iOS 16.3 güncellemesini yayınladı. Bununla beraber iPhone'lar, birçok yeni özelliğe kavuştu.
Apple, merakla beklenen iOS 16.3 sürümünü yayınlandı. Bununla bununla beraber iPhone’lar, birçok yeni özelliğe kavuştu. Öte yandan, iPhone 14‘te ekranda yatay çizgilerin çıkması gibi kullanıcıları çıldırtan birçok sorun çözüldü.
Yeni güncelleme ile öne çıkan yenilik güvenlik kısmından oldu. Bu özellik sayesinde farklı bir cihazdan Apple Kimliğine giriş yapmaya çalıştığınızda, iki adımlı doğrulamaya ek olarak artık bir de güvenlik anahtarı istenecek.
iPhone 14 serisi ile hayatımıza giren uydu üzerinden acil yardım aramaları, her ne kadar hayat kurtaracak bir özellik olsa da, son zamanlarda yapılan yanlış ihbarlar nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Güncelleme, bu soruna da bir çözüm sunuyor. Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için artık cihazın yan tarafındaki düğmeyle birlikte sesi açma veya sesi kısma düğmesine basılı tutup bırakmanız gerekiyor.
iOS 16.3 ile gelen yeni özellikler ve çözülen sorunlar şu şekilde:
Yeni Birlik duvar kâğıdı, Siyahi Tarihi Ayı kutlamaları kapsamında Siyahi tarihini ve kültürünü temsil eder. Apple kimliği için Güvenlik Anahtarları, yeni aygıtlarda iki faktörlü kimlik doğrulamayla giriş yapma işleminin bir parçası olarak fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek kullanıcıların, hesaplarının güvenliğini güçlendirmesine olanak tanır.
Acil SOS aramaları artık yanlışlıkla acil arama yapılmasını önlemek için yan düğmeyle birlikte sesi aç veya sesi kıs düğmesinin de basılı tutulup bırakılmasını gerekiyor.
iCloud için İleri Düzey Veri Koruma, uçtan uca şifreleme kullanılarak korunan iCloud veri kategorilerinin (iCloud Yedekleme, Notlar ve Fotoğraflar da dahil olmak üzere) toplam sayısını 23’e artırarak bulutta veri sızıntısı olması durumunda bile bilgilerinizi korur.
HomePod (2. nesil) desteği sağlandı. Freeform’da Apple Pencil veya parmağınızla yarattığınız bazı çizimlerin paylaşılan panolarda görünmemesine neden olan bir sorunu düzeltildi. Kilitli ekranda duvar kâğıdının siyah görünmesine neden olan bir sorunu giderildi.
iPhone 14 Pro Max’i uyandırırken geçici olarak yatay çizgiler görünmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.
Ev kilitli ekran araç takımının Ev uygulaması durumunu doğru görüntülememesine neden olan bir sorunu düzeltildi.
Siri’nin müzik isteklerine düzgün bir şekilde yanıt verememesine neden olan bir sorunu giderildi. 492,5 MB boyutundaki iOS 16.3 güncellemesini indirmek için şu adımları uygulayın; iPhone’unuzdan Ayarlar uygulamasına girin Genel Ayarlar > Yazılım Güncellemesi yolunu takip edin İndir ve Yükle seçeneğine tıklayın
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