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İntihara teşebbüs kadın böyle ikna edildi!

2024-05-27 14:54:49
İntihara teşebbüs kadın böyle ikna edildi!

İntihara teşebbüs eden kadını ekipler ikna etti.

#1
Foto - İntihara teşebbüs kadın böyle ikna edildi!

Isparta’da 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

#2
Foto - İntihara teşebbüs kadın böyle ikna edildi!

Olay, Isparta 6 Mart caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen S.Y (40) bina çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

#3
Foto - İntihara teşebbüs kadın böyle ikna edildi!

Kadını çatıda gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

#4
Foto - İntihara teşebbüs kadın böyle ikna edildi!

İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalıştı.

#5
Foto - İntihara teşebbüs kadın böyle ikna edildi!

Yapılan müzakere sonucu ikna edilen kadın çatıdan indirilerek sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

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