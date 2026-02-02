İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları dijital dünyanın karanlık yüzünden korumak amacıyla hazırladığı "15 yaş altı sosyal medya yasağı" çalışmasında sona geldi. Meclis’e sunulan yeni düzenleme taslağına göre, 15 yaşını doldurmayan çocuklar ebeveyn onayı olsa dahi sosyal medya hesabı açamayacak ve sadece yaşlarına uygun oyunlara erişebilecek. Sosyal ağ sağlayıcılarına ağır para cezaları ve etkili yaş doğrulama yükümlülüğü getiren bu hamleyle, Türkiye dijital güvenlikte Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerin sert önlemlerini takip ediyor.