Gündem
12
Yeniakit Publisher
İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor
Giriş Tarihi:

İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları dijital dünyanın karanlık yüzünden korumak amacıyla hazırladığı "15 yaş altı sosyal medya yasağı" çalışmasında sona geldi. Meclis’e sunulan yeni düzenleme taslağına göre, 15 yaşını doldurmayan çocuklar ebeveyn onayı olsa dahi sosyal medya hesabı açamayacak ve sadece yaşlarına uygun oyunlara erişebilecek. Sosyal ağ sağlayıcılarına ağır para cezaları ve etkili yaş doğrulama yükümlülüğü getiren bu hamleyle, Türkiye dijital güvenlikte Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerin sert önlemlerini takip ediyor.

#1
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Çocukları internetin zararlarından korunmak amacıyla yapılacak düzenleme kapsamında, ebeveyn izni olsa dahi 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamaması, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmeleri planlanıyor.

#2
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için atılması gereken adımlara yönelik çalışmasında sona geldi. Bakanlık yetkilileri hazırladıkları çalışmalara ilişkin Meclis'te AK Parti Grubuna gerçekleştirdikleri sunumda, düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu, düzenlemenin nasıl yapılacağı ve dünya örnekleri tek tek sıralandı.

#3
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Sunuma göre, çocukların internetin zararlı etkilerinden korunmasına yönelik çalışma kapsamında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenleme yapılması planlanıyor.

#4
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için sosyal ağ sağlayıcılarının daha etkin önlemler almasının gerekliliği vurgulanan sunumda, çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerektiği belirtildi. Sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında çocukların güvenliğini ve mahremiyetini esas alan, bütüncül bakış açısıyla bir kanuni düzenlemenin yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edilen sunumda, bu konuya ilişkin çeşitli öneriler de yer aldı.

#5
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Söz konusu öneriler arasında en önemli başlık yaş sınırı olarak dikkati çekti. Sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi vurgulandı.

#6
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme ve çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmelerinin gerekliliği ifade edildi. Yaş sınırının uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların hesap açmasını önlemek amacıyla etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Bu konudaki doğrulama sistemlerinin usul ve esaslarının ise yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor.

#7
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Sunumdaki bir diğer öneri ise çocukların dijital ortamları kullanırken ebeveynin yönlendirme ve gözetim hakkının kullanımı oldu. Ebeveyn denetim araçlarının sosyal medya platformlarına yükümlülük olarak getirilmesi hedefleniyor. Platformların kullanıcıların, yasa dışı veya zararlı içeriklere ilişkin şikayetlerini, elektronik ortamda iletebilecekleri aktif bir başvuru mekanizması sunma yükümlülüğünün kapsamının da genişletilmesi amaçlanıyor.

#8
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Çocukların öngörülen yaştan önce sosyal medya platformlarına erişememesi için alınan yaş doğrulama ve diğer tedbirlere dair raporlama yükümlülüğünün getirilmesi de sunumda yer alan diğer başlık olarak dikkati çekiyor. Bununla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olması da planlanıyor.

#9
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Sunumda, çocukların güvenli internete erişimi konusunda dünyadaki son gelişmeler de sıralandı. Bu alandaki en kapsamlı iki yasanın Birleşik Krallık ve Avustralya'da uygulandığı belirtildi. Avustralya'nın 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan dünyadaki ilk ülke olduğu hatırlatıldı.

#10
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Avustralya'daki düzenlemenin sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki potansiyel zararları konusunda sorumluluğu doğrudan platform sağlayıcılarına yüklediği belirtildi.

#11
Foto - İnternette devrim gibi düzenleme! 15 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor

Kurumsal ihlaller için 2025 itibarıyla maksimum 49.5 milyon Avustralya Doları tutarında ağır idari para cezaları öngörüldüğü kaydedildi. Söz konusu yasanın, İngiltere ve ABD gibi diğer bölgelerde de tartışıldığı aktarıldı.

Yorumlar

Asım keskin

İnşallah bir takım hain kitle bu tür ihalari ileriki yıllarda kendi milletine kendi devletine dogruktmaya kalkmaz. Çünkü dünyada en çok hain bizde var
