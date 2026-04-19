Gündem
İnternet bulduğu malzemelerle yaptı! Gören aynısından istiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İnternet bulduğu malzemelerle yaptı! Gören aynısından istiyor!

Kastamonu'da yaşayan Enes Özer, internetten araştırıp bulduğu malzemelerle bisikletini motosiklete çevirdi.

İNTERNETTEN ARAŞTIRDI Edinen bilgiye göre, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Enes Özer, evinde kurduğu küçük atölyesinde motorlu bir bisiklet yapmaya karar verdi. Küçük yaşlardan itibaren motorlara ilgi duyan ve ağabeyinin dükkanında çalışarak kendisini geliştiren Özer, fikri için internet üzerinden yaptığı araştırmalarda bisikletler için hazır benzinli motor setlerinin satıldığını öğrendi.

İKİNCİ EL BİSİKLETİ DÖNÜŞTÜRDÜ Maliyetinin çok fazla olduğunu gören Özer, hayalini gerçekleştirmek için ikinci el motor ve bisiklet parçalarını satın alarak kendi tasarımını yapmaya karar verdi. İkinci el bir bisiklet ve internet üzerinden motor parçaları, benzin deposu gibi ürünler alan Özer, evindeki küçük atölyesinde motosikletli bisikleti yapmaya başladı.

Eşi mutfakta yemek yaparken fleks doğalgaz borusu dikkatini çeken Özer, bulduğu bir doğalgaz borusundan da motorun egzoz kısmını yaptı. Atık malzemeleri kullanarak bisikleti motorla çalıştırmayı başaran Özer, çevresindeki vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

80 KİLOMETRE MENZİLİ BULUNUYOR İki litre benzinle çalışan bisikletin yaklaşık 80 kilometre menzilinin bulunduğunu ifade eden Enes Özer, bisikleti gören vatandaşların sürekli kendileri için de yapmasını istediğini söyledi.

Yaklaşık 18 yıldır motorlarla uğraştığını söyleyen Özer, "Bir motoru komple söküp takabilirim. Parçalı bir vaziyette motor geldiği zaman bütün parçalarını takarak yürür vaziyete getiririm. Ağabeyim motor işiyle uğraşıyordu. Ben de onun yanında 9-10 yaşlarında öğrenmeye başladım. Ağabeyimin İzmir'de dükkanı vardı, onun yanında çalışarak, öğrenerek kendimi bu işte geliştirdim." dedi.

Yorumlar

murat

1993 yılında liseydeyken Emrah adındaki sınıf arkadaşım yapmıştı.
