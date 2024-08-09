2024-08-09 07:15:11 Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması
Instagram açıldı mı? Açılacak mı? Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sorunun iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla çözülebileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde." dedi.