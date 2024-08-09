Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

"TÜRKİYE REKLAMLARI BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE HEM AKDENİZ HEM EGE REKLAMLARI 55 ÜLKEDE YAYINLANIYOR" CNN'dekine benzer bir çalışmayı olimpiyatları yayınlayan Euronews'te de yaptıklarını belirten Ersoy, "Türkiye reklamları başta İstanbul olmak üzere hem Akdeniz hem Ege reklamları 55 ülkede yayınlanıyor. Oyunlar kesiliyor arada Türkiye reklamı giriyor. Biz şu anda Türkiye olarak dünyada turizm konusunda en yoğun ve en etkili reklam veren ülkeyiz. Şu anda birinci sıradayız. Bu işi çok iyi yönetiyoruz. Sosyal medyada ve basında iddia edildiği gibi de çok uçuk rakamlarla yapmıyoruz. Kesinlikle çok makul, çok rekabetçi şartlarda yapıyoruz" ifadesini kullandı.