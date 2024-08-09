  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Otomobil, trafik ışıklarında bekleyen öğrenci servisine çarptı

Kira fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

TEM Otoyolu’nda yayaya otomobil çarptı

Ankara’da otomobil ile kamyon çarpıştı

Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur'dan kazazedelere çirkin teklif...

Türkiye ile savaşa hazırlanan ülke yüksek alarm durumuna geçti! Savaş gemisi her an harekete geçebilir

Dünyanın merkezi meğer Türkiye'nin o iliymiş! Koordinatlar orayı gösterdi, kent sakinleri şoka girdi

Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Ajanslar 'son dakika' koduyla servis ediyor! Terörist İsrail, o ülkeyi vurdu
Gündem
9
Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

2024-08-09 07:15:11
Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

Instagram açıldı mı? Açılacak mı? Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sorunun iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla çözülebileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde." dedi.

#1
Foto - Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

Instagram açılacak ? Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? soruları kullanıcılar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Instagram kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin turizm verilerine ilişkin detaylar paylaşan Bakan Ersoy,"Son 6 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak koyduğumuz bütün hedefleri tutturduk, inşallah bundan sonra da tutturacağız. Biz çok bahanelere sığınmayı sevmeyen bir bakanlığız. Koyduğumuz hedeflerde ısrarcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

Türkiye'ye yönelik ziyaretlerin Kovid-19 sonrasında hızlıca arttığını ve Türkiye'nin salgından sonra turizm bakımından en hızlı toparlanan ülke olduğunu vurgulayan Ersoy, giderek artan senelik turist sayısının bu yıl sonu 60 milyonu bulmasını bekledikleri bilgisini verdi.

#4
Foto - Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

"TURİZM KONUSUNDA EN ETKİLİ REKLAM VEREN ÜLKEYİZ" Bakan Ersoy, ABD'de yılın en önemli olayı olarak görülen Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık seçimleriyle ilgili CNN kanalındaki tartışma programında Türkiye'nin tanıtımı yapılmasına da değinerek, "Türk Hava Yollarının uçtuğu her yeri hedef destinasyon olarak görüyoruz ve uzun süredir CNN International, BBC International, El Cezire ve Euronews gibi global haber kanallarıyla dünya genelinde tanıtım anlaşmaları yaptık" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

"TÜRKİYE REKLAMLARI BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE HEM AKDENİZ HEM EGE REKLAMLARI 55 ÜLKEDE YAYINLANIYOR" CNN'dekine benzer bir çalışmayı olimpiyatları yayınlayan Euronews'te de yaptıklarını belirten Ersoy, "Türkiye reklamları başta İstanbul olmak üzere hem Akdeniz hem Ege reklamları 55 ülkede yayınlanıyor. Oyunlar kesiliyor arada Türkiye reklamı giriyor. Biz şu anda Türkiye olarak dünyada turizm konusunda en yoğun ve en etkili reklam veren ülkeyiz. Şu anda birinci sıradayız. Bu işi çok iyi yönetiyoruz. Sosyal medyada ve basında iddia edildiği gibi de çok uçuk rakamlarla yapmıyoruz. Kesinlikle çok makul, çok rekabetçi şartlarda yapıyoruz" ifadesini kullandı.

#6
Foto - Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

INSTAGRAM SORUNU: UMARIM KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜR Instagram'a yönelik erişim yasağına değinen Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

#7
Foto - Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

"Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum.

#8
Foto - Instagram erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Bakan Ersoy'dan "Instagram" açıklaması

Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık Türkiye için."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı! Zengezur Koridoru erteleniyor mu?
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı! Zengezur Koridoru erteleniyor mu?

Azerbaycan ve Ermenistan, ulaşım hatlarının barış anlaşması şartlarından çıkarılmasında anlaştı. Barış anlaşmasının imzalanmasını hızlandırm..
Akıllara durgunluk veren suç makinesi: Bu da Fransa'nın Dilan Polat'ı
Dünya

Akıllara durgunluk veren suç makinesi: Bu da Fransa'nın Dilan Polat'ı

Fransa'nın en ünlü internet fenomenlerinden olan Aurélie Preston, son günlerde adının karıştığı suç dosyalarıyla Türkiye'den Dilan Polat'ı a..
Avrupa'da yeni kriz patlak verdi
Dünya

Avrupa'da yeni kriz patlak verdi

Avrupa'nın birçok şehrinde yerel halk aşırı turizme tepki gösteriyor ve eylemler düzenliyor. Küresel orta sınıf onlara göre daha ucuz olan A..
O ilçede ekmeğe zam geldi
Ekonomi

O ilçede ekmeğe zam geldi

Çorum Sungurlu’da ekmek ve pideye zam yapıldığı açıklandı.
Çıkış, çöküşe döndü! CHP’li Belediyeler bir bir çöküyor
Gündem

Çıkış, çöküşe döndü! CHP’li Belediyeler bir bir çöküyor

Dudak uçuklatan SGK borçları ile gündeme gelen CHP’li belediyeler, borç batağına sürüklenmeye devam ediyor.

Katar'dan beklenmedik açıklama: Gözden geçiriliyor!
Gündem

Katar'dan beklenmedik açıklama: Gözden geçiriliyor!

Tüm dünya İran ile İsrail arasındaki olası savaşa kilitlenmişken, Katar medyasından bomba bir iddia geldi. Haberde, tarafların olası bir sav..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23