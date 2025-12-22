Haber Merkezi Giriş Tarihi: İnsanlık İçin İyilikte Kadın Kampanyası Uluslararası Basın Toplantısıyla Duyuruldu
Dünya genelinde derinleşen insani krizler karşısında kadınların dönüştürücü gücünü harekete geçirmek amacıyla başlatılan “İnsanlık İçin İyilikte Kadın” Kampanyası, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen uluslararası basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Farklı kıtalardan ve yaklaşık kırk ülkeden kadın liderler, insani yardım öncüleri ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda; savaşlar, doğal afetler, yoksulluk ve zorunlu göç gibi krizlerin en ağır bedelini kadınlar ve çocukların ödediğine dikkat çekildi.