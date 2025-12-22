  • İSTANBUL
İnsanlık İçin İyilikte Kadın Kampanyası Uluslararası Basın Toplantısıyla Duyuruldu

İnsanlık İçin İyilikte Kadın Kampanyası Uluslararası Basın Toplantısıyla Duyuruldu

Dünya genelinde derinleşen insani krizler karşısında kadınların dönüştürücü gücünü harekete geçirmek amacıyla başlatılan “İnsanlık İçin İyilikte Kadın” Kampanyası, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen uluslararası basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Farklı kıtalardan ve yaklaşık kırk ülkeden kadın liderler, insani yardım öncüleri ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda; savaşlar, doğal afetler, yoksulluk ve zorunlu göç gibi krizlerin en ağır bedelini kadınlar ve çocukların ödediğine dikkat çekildi.

Foto - İnsanlık İçin İyilikte Kadın Kampanyası Uluslararası Basın Toplantısıyla Duyuruldu

Toplantının ana mesajı, İyilikte Kadın Hareketi’nin kurucularından ve genel müdürü Ayşegül Bayıcı tarafından okunan basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Bayıcı, kadınların insani çalışmalarda yalnızca destekleyici değil; karar verici, yönlendirici ve dönüştürücü bir güç olduğunu vurguladı. Basın açıklaması Türkçe olarak okunurken, mesajın uluslararası kamuoyuna ulaşması amacıyla İngilizce ve Arapça dillerinde de eş zamanlı olarak paylaşıldı.

Foto - İnsanlık İçin İyilikte Kadın Kampanyası Uluslararası Basın Toplantısıyla Duyuruldu

Toplantıya uluslararası boyut kazandıran önemli bir diğer bölümde, İyilikte Kadın Platformu Uluslararası Başkanı Hanan Ahmed Al Kattan, Kuveyt’ten canlı video bağlantısıyla programa katılarak bir konuşma yaptı. Al Kattan, kadınlar arası küresel dayanışmanın insani krizler karşısında hayati önem taşıdığını belirterek, “İyilikte Kadın” platformunun farklı ülkelerdeki kadın emeğini ortak bir vicdan ve eylem zemini etrafında buluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Foto - İnsanlık İçin İyilikte Kadın Kampanyası Uluslararası Basın Toplantısıyla Duyuruldu

Basın toplantısının devamında, 13 farklı ülkeden kadın temsilciler, canlı bağlantılarla “İyilikte Kadın” mesajlarını paylaştı ve kampanyaya desteklerini dile getirdi. Bu bölüm, kampanyanın uluslararası karşılığını ve küresel ölçekte oluşturduğu etkiyi somut biçimde ortaya koydu.

Foto - İnsanlık İçin İyilikte Kadın Kampanyası Uluslararası Basın Toplantısıyla Duyuruldu

“İnsanlık İçin İyilikte Kadın” kampanyası kapsamında; insani krizlerin görünürlüğünün artırılması, kadınların insani çalışmalardaki rolünün güçlendirilmesi, ülkeler arası iş birliğinin geliştirilmesi ve uzun vadede uluslararası bir kadın insani dayanışma ağının oluşturulması hedefleniyor.

