  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
İnsanların gözü önünde çekip vurdu! Akılalmaz olay

2022-06-19 07:02:29
İnsanların gözü önünde çekip vurdu! Akılalmaz olay

Kocaeli’de tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

#1
Foto - Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan pasajda Mertcan Pekatik (22) ile henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan pasajda Mertcan Pekatik (22) ile henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

#2
Foto - Çıkan tartışma sonucunda kimliği bilinmeyen şahıs, Mertcan Pekatik’e 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Mertcan Pekatik, yakınlarda bulunan taksi durağının önünde kanlar içinde yere yığıldı.

Çıkan tartışma sonucunda kimliği bilinmeyen şahıs, Mertcan Pekatik’e 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Mertcan Pekatik, yakınlarda bulunan taksi durağının önünde kanlar içinde yere yığıldı.

#3
Foto - Yaralıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pekatik, sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 22 yaşındaki Mercan Pekatik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pekatik, sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 22 yaşındaki Mercan Pekatik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekonomist Kaan Sarıaydın bombayı saldı: Hükümet bunu yaparsa dolar 3 liraya düşecek
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın bombayı saldı: Hükümet bunu yaparsa dolar 3 liraya düşecek

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ederken ekonomist Kaan Sarıaydın'dan önemli açıklamalar geldi. Sarıaydın, Türkiye'nin birçok hakl..
CHP'li belediye önlem almayınca iş vatandaşa düştü
Yerel

CHP'li belediye önlem almayınca iş vatandaşa düştü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda meydana gelen çökme üzerine bir mahalle sakini, çukurun içerisine ağaç dalı bırakıp, çevresine de dolap çe..
Türkiye'ye bununla mı kafa tutacaksınız? Yunanistan'ın çakma Bayraktar'ı dalga konusu oldu
Teknoloji

Türkiye'ye bununla mı kafa tutacaksınız? Yunanistan'ın çakma Bayraktar'ı dalga konusu oldu

Türkiye'nin mutfağındaki lezzetleri çalarak kendi ürünüymüş gibi pazarlayan Yunanistan şimdi de Bayraktar TB2 SİHA'nın çakmasını yaptı. 60 Y..
Rusya tehdidin dozunu artırdı: ABD ile direkt askeri çatışmaya girebiliriz
Dünya

Rusya tehdidin dozunu artırdı: ABD ile direkt askeri çatışmaya girebiliriz

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik silah yardımına tepki gösteren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Bunun en büyük nükleer güçler ..
Vay şerefsiz vay! Sana
Gündem

Vay şerefsiz vay! Sana "baba" diyenin...

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, 3 yaşındaki ve 7 aylık iki çocuğu ile eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı tüfekle int..
Doların düşeceğini yineleyen Necmettin Batırel patladı: Bunu yapın bakın nasıl fiyatlar tepetaklak düşüyor
Ekonomi

Doların düşeceğini yineleyen Necmettin Batırel patladı: Bunu yapın bakın nasıl fiyatlar tepetaklak düşüyor

Doların düşeceği yönündeki tahminleri uzun süre gündem olan ekonomist Necmettin Batırel'den yeni çıkışlar geldi. Batırel, dolar kuru ve enfl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23