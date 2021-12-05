2021-12-05 11:14:04 İnsana en çok benzeyen robot üretildi!
Ameca'nın jest ve mimikleri oldukça gerçekçi.
Ameca'nın jest ve mimikleri oldukça gerçekçi.
İngiltere'de robotlarla ilgili bugüne kadarki en önemli gelişmelerden biri yaşandı.
Bir teknoloji şirketinin geliştirdiği Ameca adlı robot, mimikleri ve vücut hareketleri ile insanı en iyi taklit eden robot olarak tanıtıldı.
Bir insan gibi şaşırıyor, gülüyor, kendi hareketlerini dikkatlice inceliyor.
Ameca, hareketlerinin yanı sıra tıpkı bir insan gibi şaşırma sesi de çıkarıyor. Bu da robotun ses konusunda da insan duygularını başarılı bir şekilde aktarabileceğini gösteriyor.
Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek.
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