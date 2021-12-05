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#1
Foto - İngiltere'de robotlarla ilgili bugüne kadarki en önemli gelişmelerden biri yaşandı.

İngiltere'de robotlarla ilgili bugüne kadarki en önemli gelişmelerden biri yaşandı.

#2
Foto - Bir teknoloji şirketinin geliştirdiği Ameca adlı robot, mimikleri ve vücut hareketleri ile insanı en iyi taklit eden robot olarak tanıtıldı.

Bir teknoloji şirketinin geliştirdiği Ameca adlı robot, mimikleri ve vücut hareketleri ile insanı en iyi taklit eden robot olarak tanıtıldı.

#3
Foto - Bir insan gibi şaşırıyor, gülüyor, kendi hareketlerini dikkatlice inceliyor.

Bir insan gibi şaşırıyor, gülüyor, kendi hareketlerini dikkatlice inceliyor.

#4
Foto - Ameca, hareketlerinin yanı sıra tıpkı bir insan gibi şaşırma sesi de çıkarıyor. Bu da robotun ses konusunda da insan duygularını başarılı bir şekilde aktarabileceğini gösteriyor.

Ameca, hareketlerinin yanı sıra tıpkı bir insan gibi şaşırma sesi de çıkarıyor. Bu da robotun ses konusunda da insan duygularını başarılı bir şekilde aktarabileceğini gösteriyor.

#5
Foto - Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek.

Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek.

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