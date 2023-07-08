2023-07-08 15:17:46 İnsan kanıyla besleniyorlar! Çok ama çok tehlikeli! Herkese acil uyarı yapıldı
American Journal of Ophthalmology Case Reports'un yayınladığına göre gözündeki şikayetlerle doktora giden 3 yaşındaki çocuğun ailesi şoku yaşadı. Çocuklarının gözündeki kaşınma ve yanmayla doktora giden aile yapılan tetkikler sonucunda çocuklarının kirpiklerinin dibinde insanlarını kanını emen bit keşfetti. Kirpiklere yapışan bitler doktorların müdahalesiyle zar zor oradan alındı. Bitlerin çocuğun gözünde çıkması akıllara durgunluk verdi.