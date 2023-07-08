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İnsan kanıyla besleniyorlar! Çok ama çok tehlikeli! Herkese acil uyarı yapıldı

2023-07-08 15:17:46
İnsan kanıyla besleniyorlar! Çok ama çok tehlikeli! Herkese acil uyarı yapıldı

American Journal of Ophthalmology Case Reports'un yayınladığına göre gözündeki şikayetlerle doktora giden 3 yaşındaki çocuğun ailesi şoku yaşadı. Çocuklarının gözündeki kaşınma ve yanmayla doktora giden aile yapılan tetkikler sonucunda çocuklarının kirpiklerinin dibinde insanlarını kanını emen bit keşfetti. Kirpiklere yapışan bitler doktorların müdahalesiyle zar zor oradan alındı. Bitlerin çocuğun gözünde çıkması akıllara durgunluk verdi.

#1
Foto - İnsan kanıyla besleniyorlar! Çok ama çok tehlikeli! Herkese acil uyarı yapıldı

Amerika’da yaşayan bir aile çocuklarının gözündeki yanma ve kaşınma şikayetiyle doktora başvurdular.  Doktorlar yapılan tetkiklerin sonucunda çocuğun gözünde ilginç bir durum gördü. 

#2
Foto - İnsan kanıyla besleniyorlar! Çok ama çok tehlikeli! Herkese acil uyarı yapıldı

Daha fazla incelemeden sonra doktorlar, sağ gözündeki kirpiklere "sıkıca yapışmış" "çok sayıda sirke" veya bit yumurtası ve ayrıca saç seven, yarı saydam yaratıklar buldular.  3 yaşındaki çocuğun kirpiklerinin dibinde insanlarını kanını emen bit keşfedildi. Zhengzhou'dan okul öncesi öğrencisi kumla oynamayı sevdiği ve sık sık yıkanmamış elleriyle gözlerine dokunduğu belirtildi. 

#3
Foto - İnsan kanıyla besleniyorlar! Çok ama çok tehlikeli! Herkese acil uyarı yapıldı

Kirpiklere yapışan bitler doktorların müdahalesiyle zar zor oradan alındı. Bitlerin çocuğun gözünde çıkması akıllara durgunluk verdi.  "Son derece nadir" olsa da, çocuğa kirpiklerinde baş biti enfeksiyonu teşhisi kondu. Böcekler ve yumurtaları alındıktan sonra semptomları "hemen tamamen düzeldi" ve kendisine sürmesi için merhem ve göz damlası verildi. 

#4
Foto - İnsan kanıyla besleniyorlar! Çok ama çok tehlikeli! Herkese acil uyarı yapıldı

Mayo Clinic'e göre kafa derisinde , deride veya kasık kıllarında görülen bitler insan kanıyla beslenir ve genellikle yakın temastan, paylaşılan eşyalardan, kirli mobilyalarla temastan veya cinsel temastan bulaşır. 

#5
Foto - İnsan kanıyla besleniyorlar! Çok ama çok tehlikeli! Herkese acil uyarı yapıldı

Yazarlar, "Bu vaka, göz doktorlarının, oküler kaşıntı ve anormal sekresyonları olan hastaları tedavi ederken yalnızca yaygın iltihaplanma ve alerjileri dikkate almamaları, aynı zamanda paraziter enfeksiyonlara karşı da uyanık olmaları gerektiğini gösteriyor" diye yazdı.

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