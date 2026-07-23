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Ekonomi
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İnşaat vurgunuyla suçlanan şirket sessizliğini bozdu: Geçici krizdeyiz telafi edeceğiz

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İnşaat vurgunuyla suçlanan şirket sessizliğini bozdu: Geçici krizdeyiz telafi edeceğiz

İzmir'de yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği öne sürülen ve vurgun suçlamalarıyla gündeme gelen inşaat devi sessizliğini bozdu.

#1
Foto - İnşaat vurgunuyla suçlanan şirket sessizliğini bozdu: Geçici krizdeyiz telafi edeceğiz

Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir’de üstlendiği projelerden konut almak için peşin para ödeyen yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği iddia edilen Azim Çelik Grup’tan yazılı açıklama geldi.

#2
Foto - İnşaat vurgunuyla suçlanan şirket sessizliğini bozdu: Geçici krizdeyiz telafi edeceğiz

İnşaat şirketi, geçici bir finansal kriz sürecinden geçtiklerini belirterek, yüzlerce mağdur yokmuş gibi “Şirketimize güvenerek bizlerle yol yürüyen, yatırım yapan veya çalışan hiç kimse mağdur edilmeyecektir” ifadesini kullandı.

#3
Foto - İnşaat vurgunuyla suçlanan şirket sessizliğini bozdu: Geçici krizdeyiz telafi edeceğiz

Finansal krizin piyasalarda yaşanan dalgalanmadan kaynaklandığı savunulan açıklamada, firmanın bu süreci geride bırakacağı, tüm projelerin eksiksiz tamamlanacağı, gerekli ve yeterli ekonomik kaynaklara ve varlık yapısına fazlasıyla sahip olduğu öne sürüldü.

#4
Foto - İnşaat vurgunuyla suçlanan şirket sessizliğini bozdu: Geçici krizdeyiz telafi edeceğiz

Açıklamada, “Yaşanan geçici aksaklıklar ve zaman kayıpları en kısa sürede telafi edilecek, tüm hak sahiplerimizin mağduriyetleri eksiksiz bir şekilde giderilecektir” denildi.

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