İnşaat vurgunuyla suçlanan şirket sessizliğini bozdu: Geçici krizdeyiz telafi edeceğiz
İzmir'de yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği öne sürülen ve vurgun suçlamalarıyla gündeme gelen inşaat devi sessizliğini bozdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'de yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği öne sürülen ve vurgun suçlamalarıyla gündeme gelen inşaat devi sessizliğini bozdu.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir’de üstlendiği projelerden konut almak için peşin para ödeyen yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği iddia edilen Azim Çelik Grup’tan yazılı açıklama geldi.
İnşaat şirketi, geçici bir finansal kriz sürecinden geçtiklerini belirterek, yüzlerce mağdur yokmuş gibi “Şirketimize güvenerek bizlerle yol yürüyen, yatırım yapan veya çalışan hiç kimse mağdur edilmeyecektir” ifadesini kullandı.
Finansal krizin piyasalarda yaşanan dalgalanmadan kaynaklandığı savunulan açıklamada, firmanın bu süreci geride bırakacağı, tüm projelerin eksiksiz tamamlanacağı, gerekli ve yeterli ekonomik kaynaklara ve varlık yapısına fazlasıyla sahip olduğu öne sürüldü.
Açıklamada, “Yaşanan geçici aksaklıklar ve zaman kayıpları en kısa sürede telafi edilecek, tüm hak sahiplerimizin mağduriyetleri eksiksiz bir şekilde giderilecektir” denildi.
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