Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim
Forbes, gerçek zamanlı milyarderler listesini güncelledi. Türkiye'deki sıralamada böylelikle değişti. Ülkenin en zengin ismi belli oldu.
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Forbes, gerçek zamanlı milyarderler listesini güncelledi. Türkiye'deki sıralamada böylelikle değişti. Ülkenin en zengin ismi belli oldu.
İŞTE 2026 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSİMLERİ
Nihat Özdemir: Net Değer: $2.1B
Sezai Bacaksız: Net Değer: $2.1B
Mustafa Küçük: Net Değer: $2.1B
Mehmet Sinan: Net Değer: $2.6B
Mustafa Rahmi Koç: Net Değer: $2.4B
Haluk Bayraktar: Net Değer: $2.4B
İpek Kıraç: Net Değer: $2.5B
Semahat Sevim Arsel: Net Değer: $3B
Selçuk Bayraktar: Net Değer: $2.7B
Filiz Şahenk: Net Değer: $2.9B
Ferit Faik Şahenk: Net Değer: $3.1B
Erman Ilıcak: Net Değer: $3.7B
Feridun Geçgel: 3 milyar dolar
Murat Ülker: Net Değer: $5.2B
1- Şaban Cemil Kazancı: Net Değer: $5.2B
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