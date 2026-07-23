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Ekonomi
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Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

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Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Forbes, gerçek zamanlı milyarderler listesini güncelledi. Türkiye'deki sıralamada böylelikle değişti. Ülkenin en zengin ismi belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

İŞTE 2026 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSİMLERİ

#2
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Nihat Özdemir: Net Değer: $2.1B

#3
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Sezai Bacaksız: Net Değer: $2.1B

#4
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Mustafa Küçük: Net Değer: $2.1B

#5
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Mehmet Sinan: Net Değer: $2.6B

#6
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Mustafa Rahmi Koç: Net Değer: $2.4B

#7
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Haluk Bayraktar: Net Değer: $2.4B

#8
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

İpek Kıraç: Net Değer: $2.5B

#9
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Semahat Sevim Arsel: Net Değer: $3B

#10
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Selçuk Bayraktar: Net Değer: $2.7B

#11
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Filiz Şahenk: Net Değer: $2.9B

#12
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Ferit Faik Şahenk: Net Değer: $3.1B

#13
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Erman Ilıcak: Net Değer: $3.7B

#14
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Feridun Geçgel: 3 milyar dolar

#15
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

Murat Ülker: Net Değer: $5.2B

#16
Foto - Türkiye'nin en zengin ismi yine değişti: İşte zirvedeki isim

1- Şaban Cemil Kazancı: Net Değer: $5.2B

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