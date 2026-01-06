  • İSTANBUL
İngiltereyi karıştıran Çin iddiası: Tek tuşla felç edebilirler!
İngiltere'de kullanılan Çin üretimi binlerce otobüsün uzaktan bağlantıyla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı.

İngiltere’de hizmet veren yüzlerce Çin menşeli elektrikli otobüsle ilgili yeni bir güvenlik tartışması gündemde. Yapılan teknik incelemeler, bu araçların yazılım güncellemeleri için internete bağlı sistemler kullandığını ve teorik olarak uzaktan müdahaleye açık olabileceğini gösterdi. Bu durum, ülkenin kritik ulaşım altyapısında dışa bağımlılık ve siber güvenlik başlıklarını yeniden ön plana taşıdı.

İncelemeleri yürüten İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ile Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Çin merkezli Yutong tarafından üretilen otobüslerin, dahili SIM kartlar üzerinden internete bağlandığını tespit etti. Yetkililer, bu altyapının teoride uzaktan erişime imkân tanıyabileceğini kabul etti.

“TEKNİK OLARAK MÜMKÜN, AMA KANIT YOK” Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, söz konusu otobüslerin Çin’den uzaktan kapatılmasının “teknik olarak mümkün” olduğunu doğruladı. Ancak şu ana kadar bu yönde yapılmış somut bir müdahale ya da sabotaj bulgusuna rastlanmadığı özellikle vurgulanıyor. Güvenlik kaynakları, kamuoyunda sıkça dile getirilen “kill switch” yani uzaktan kapatma fonksiyonunun kullanıldığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti.

İNGİLTERE YOLLARINDA YAKLAŞIK 700 YUTONG VAR Tahminlere göre İngiltere genelinde yaklaşık 700 adet Yutong marka elektrikli otobüs aktif olarak kullanılıyor. Ülkenin önde gelen toplu taşıma işletmecilerinden Stagecoach ve First Bus’ın her birinin 200’den fazla Yutong araca sahip olduğu ifade ediliyor. Bu da konunun neden bu kadar yakından takip edildiğini açıkça ortaya koydu.

GÜNCELLEMELER ÇOĞUNLUKLA MANUEL The Telegraph’a konuşan kaynaklara göre, İngiltere’deki Yutong otobüslerinin büyük bölümünde yazılım güncellemeleri kablosuz “over-the-air” yöntemiyle değil, fiziksel kablo bağlantısı kullanılarak manuel şekilde yapılıyor. Norveç’in aksine, şu aşamada İngiltere’de bu araçlar için özel bir güvenlik uyarı etiketi uygulaması da gündemde değil.

YUTONG: “SÜRÜŞ SİSTEMLERİYLE BAĞLANTISI YOK” Çin’in Zhengzhou kentinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük elektrikli otobüs ihracatçılarından biri olan Yutong, iddiaları reddetti. / Şirketten yapılan açıklamada, araçların uzaktan kontrol edilemeyeceği savunulurken, internete bağlı yazılım biriminin fren ve direksiyon gibi temel sürüş sistemleriyle bağlantılı olmadığı özellikle vurgulandı./ kaynak: haber7

