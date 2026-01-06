İngiltereyi karıştıran Çin iddiası: Tek tuşla felç edebilirler!

“TEKNİK OLARAK MÜMKÜN, AMA KANIT YOK” Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, söz konusu otobüslerin Çin’den uzaktan kapatılmasının “teknik olarak mümkün” olduğunu doğruladı. Ancak şu ana kadar bu yönde yapılmış somut bir müdahale ya da sabotaj bulgusuna rastlanmadığı özellikle vurgulanıyor. Güvenlik kaynakları, kamuoyunda sıkça dile getirilen “kill switch” yani uzaktan kapatma fonksiyonunun kullanıldığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti.