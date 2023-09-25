2023-09-25 13:39:05 İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...
Son dakika haberleri… Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, sezon başında sürpriz bir şekilde İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin başına geçti. Futbolseverler için oldukça şaşkınlık veren bir haber olan bu gelişme sonrası, Erol Bulut'un takımı flaş sonuçlar almaya devam ediyor. İngiltere'de adından söz ettirmeye başlayan tecrübeli çalıştırıcı, Championship'e adeta damga vuruyor. İşte son dakika haberinin detayları…