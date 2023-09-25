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Spor
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İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

2023-09-25 13:39:05
İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

Son dakika haberleri… Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, sezon başında sürpriz bir şekilde İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin başına geçti. Futbolseverler için oldukça şaşkınlık veren bir haber olan bu gelişme sonrası, Erol Bulut'un takımı flaş sonuçlar almaya devam ediyor. İngiltere'de adından söz ettirmeye başlayan tecrübeli çalıştırıcı, Championship'e adeta damga vuruyor. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'de antrenörlük görevine Başakşehir'de yardımcı olarak başlayan Erol Bulut, sırasıyla Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı.

#2
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

Fenerbahçe'deki performansı ile yoğun eleştiriye maruz kalan 48 yaşındaki teknik adam, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 2.00 puan ortalaması yakalamıştı.

#3
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

Sarı-lacivertli ekipte sezon sonunu göremeyen Bulut, yerini Emre Belözoğlu'na bırakmıştı ve Fenerbahçe sezonu 82 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

#4
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

20/21 sezonunun henüz başında Gaziantep FK ile 3 yıllık sözleşme imzalayan genç çalıştırıcı, toplamda 65 maçta takımının başında yer aldı.

#5
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

618 gün görevde kalan Bulut, kulüp rekoru kırarak en uzun süre takımın başında görev alan teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

#6
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

CARDIFF CITY'YE İMZA ATTI İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, Haziran ayında teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi.

#7
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

Başkanlığını 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı bulunan Kıbrıslı Türk iş insanı Mehmet Dalman'ın üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

#8
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

"KOLAY PES ETMEYEREK SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ" Cardiff City'nin başına geçtiği ilk dönemde iddialı açıklamalar yapan Erol Bulut, "Ligde kulüp olarak daha iyi bir pozisyonda yer almak adına her şeyi yapacağım. Kolay pes etmeyerek sonuna kadar savaşacağız." şeklinde konuştu.

#9
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

CHAMPIONSHIP'E DAMGA VURUYOR İngiltere Championship'te adından söz ettiren bir performans sergileyen Cardiff City, son olarak Sunderland ile karşı karşıya geldi.

#10
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi Erol Bulut'un Cardiff City'si 1-0'lık skorla kazandı.

#11
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

Cardiff City'ye galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti.

#12
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

Championship'te üst üste 3. galibiyetini alan Cardiff City, puanını 13'e yükseltti. Sunderland ise 13 puanda kaldı.

#13
Foto - İngiltere'de ortalığı karıştıracak gelişmeye imza attı! Bir zamanlar Fenerbahçe'de istenmeyen adam olmuştu...

Öte yandan Cardiff City, 7 lig maçında 13 gol atarak ,8 ile şampiyonanın en yüksek gol dönüşüm oranına sahip 3. takımı oldu. İngiliz ekibi, geçen sezon 7 lig maçında sadece 4 gol atmıştı.

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