İngiltere Premier Lig'de sürpriz çıkabilir! Darısı bizim ülkemizin başına! İtibar erozyonu…

Kulüplerden yapılan bildiride VAR'dan şikayet edilme sebepleri şu şekilde sıralandı -Gol sevinçleri ve futbolu özel kılan spontane tutku üzerindeki etkisi -Uzun VAR kontrolleri ve zayıf iletişim nedeniyle stadyumlarda hayal kırıklığı ve karışıklık -Protestolar, Premier Lig marşının yuhalanması ve VAR'a karşı tezahüratlarla daha düşmanca bir atmosfer -VAR'ın açık ve bariz hataları düzeltme amacının aşılması, artık öznel kararların aşırı analiz edilmesi ve oyunun akışkanlığı ve bütünlüğünün tehlikeye atılması -VAR'ın sağladığı güvenlik ağı nedeniyle saha içi hakemlerin hesap verebilirliğinin azalması ve bunun da sahadaki otoritenin erozyona uğramasına yol açması -VAR'a rağmen hataların devam etmesi, taraftarların birden fazla görüntü ve tekrarın ardından insan hatasını kabullenememesi, hakemlik standartlarına olan güveni zedelemesi -Uzun VAR kontrolleri ve daha fazla ek süre ile Premier Lig'in hızlı temposunun bozulması ve maçların aşırı uzun sürmesine neden olması VAR kararları hakkındaki sürekli söylemlerin çoğu zaman maçın kendisini gölgede bırakması ve ligin itibarını zedelemesi -VAR'ın tamamen saçma yolsuzluk iddialarını körüklemesiyle güven ve itibar erozyonu