  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fetöcüler birbirine girdi! Küfürler tehditle havada uçuşuyor

İngiltere Premier Lig'de sürpriz çıkabilir! Darısı bizim ülkemizin başına! İtibar erozyonu…

Bir otomobil sahibiyseniz ve otomobilinizi seviyorsanız bu tüyolar tam size göre! Araçlarınızın ümrünü uzatan maddeler!

Almanya'yı elinin tersiyle itti! Yok olan memlekette yaşıyor

İşte dolandırıcıların en sevdiği 4 haneli şifreler! En çok bunlar tercih ediliyor

Galatasaray'da Dursun Özbek derbi öncesi yasakladı! Futbol baronlarını çileden çıkaran hamle geldi…

Azerbaycan'dan Türkiye'yi çileden çıkaran hamle! Tepki üstüne tepki yağıyor

Açıklaması gündem olmuştu! Ve artık Arda ikon olma yolunda tam gaz devam ediyor! Taklit ettiler...

İslam Memiş’ten ‘sürpriz’ uyarısı! Altın ve gümüşü satıp...

Ayağına poşet geçirdi! İnşaat işçisinden duygulandıran davranış
Spor
4
İngiltere Premier Lig'de sürpriz çıkabilir! Darısı bizim ülkemizin başına! İtibar erozyonu…

2024-05-16 11:41:34
İngiltere Premier Lig'de sürpriz çıkabilir! Darısı bizim ülkemizin başına! İtibar erozyonu…

Premier Lig kulüpleri önümüzdeki ay yapılacak yıllık genel kurul toplantılarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılması önerisini oylamaya sunmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - İngiltere Premier Lig'de sürpriz çıkabilir! Darısı bizim ülkemizin başına! İtibar erozyonu…

Dünya futbolunda devrim niteliği taşıyan Video Yardımcı Hakem uygulaması ilk olarak İsveç'te son bulmuştu. Gelecek sezon dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de de olmayabilir. VAR'ın geleceği belirlenecek The Athletic'in haberine göre; Premier Lig ekipleri, gelecek sezon VAR uygulamasının devam edip etmemesi hakkında toplanacak. Kulüplerin vereceği oylara göre VAR uygulamasının devam edip etmeyeceği belirlenecek.

#2
Foto - İngiltere Premier Lig'de sürpriz çıkabilir! Darısı bizim ülkemizin başına! İtibar erozyonu…

Premier Lig yönetimi, VAR'ın devam etmesini istese de kulüplerin hepsi aynı fikri paylaşmıyor. Wolverhampton Wanderers, VAR'ın futbolun taraftar ve takım arasındaki ilişkiyi bozduğunu düşünüyor. VAR olmasına rağmen hataların devam etmesi ve kararların objektiflikten uzaklaşmaya başlaması nedeniyle kulüpler VAR'ın kalkmasına daha yakın duruyor.

#3
Foto - İngiltere Premier Lig'de sürpriz çıkabilir! Darısı bizim ülkemizin başına! İtibar erozyonu…

Kulüplerden yapılan bildiride VAR'dan şikayet edilme sebepleri şu şekilde sıralandı -Gol sevinçleri ve futbolu özel kılan spontane tutku üzerindeki etkisi -Uzun VAR kontrolleri ve zayıf iletişim nedeniyle stadyumlarda hayal kırıklığı ve karışıklık -Protestolar, Premier Lig marşının yuhalanması ve VAR'a karşı tezahüratlarla daha düşmanca bir atmosfer -VAR'ın açık ve bariz hataları düzeltme amacının aşılması, artık öznel kararların aşırı analiz edilmesi ve oyunun akışkanlığı ve bütünlüğünün tehlikeye atılması -VAR'ın sağladığı güvenlik ağı nedeniyle saha içi hakemlerin hesap verebilirliğinin azalması ve bunun da sahadaki otoritenin erozyona uğramasına yol açması -VAR'a rağmen hataların devam etmesi, taraftarların birden fazla görüntü ve tekrarın ardından insan hatasını kabullenememesi, hakemlik standartlarına olan güveni zedelemesi -Uzun VAR kontrolleri ve daha fazla ek süre ile Premier Lig'in hızlı temposunun bozulması ve maçların aşırı uzun sürmesine neden olması VAR kararları hakkındaki sürekli söylemlerin çoğu zaman maçın kendisini gölgede bırakması ve ligin itibarını zedelemesi -VAR'ın tamamen saçma yolsuzluk iddialarını körüklemesiyle güven ve itibar erozyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE Trabzon kararını duyurdu! Çok büyük sürpriz çok
Ekonomi

BAE Trabzon kararını duyurdu! Çok büyük sürpriz çok

Birleşik Arap Emirliği’ne ait havayolu şirketi Flydubai, yoğun talep üzerine Trabzon'a direkt uçuş yapmaya hazırlanıyor.
Hafize Gaye Erkan için yeni görev açıklaması
Ekonomi

Hafize Gaye Erkan için yeni görev açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Hafize Gaye Erkan'ın, BDDK başkanı olarak atanacağı iddiaları üzerine bir açıklama yapıldı...
Şaşkına çeviren gelişme! 240 Türk firması Türkiye varken o ülkeye yatırım yapmaya hazırlanıyor
Ekonomi

Şaşkına çeviren gelişme! 240 Türk firması Türkiye varken o ülkeye yatırım yapmaya hazırlanıyor

Türkiye Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, 240 Türk firmasının Mısır'a yatırım yapmak istediğini açıkladı.
16 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü"nü istifadelerinize (16 Mayıs 2024) sunuyoruz...

MHP'li Özkan'dan Abdulkadir Selvi'ye 'Silivri' vurgulu gönderme!
Gündem

MHP'li Özkan'dan Abdulkadir Selvi'ye 'Silivri' vurgulu gönderme!

MHP sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, X hesabından paylaştığı mesajla Abdulkadir Selvi'ye seslendi.
TOGG'un Sedan modeli ilk defa sergilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı inceledi
Teknoloji

TOGG'un Sedan modeli ilk defa sergilendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un Sedan modelini inceledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23