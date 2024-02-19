İnfluenza ve RSV uyarısı! Kabus geri mi geliyor

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Servet Öztürk, 2 yaş altındaki çocuklar için uyarıda bulunurken, "RSV ve diğer solunum yolu virüsleri, 2 yaşından küçük çocuklar, bebekler, kronik akciğer hastalığı bulunan çocuk ve erişkinler ile lösemi ve ağır immün yetmezlik hastalarında ağır seyredebiliyor. RSV için kullanılabilecek etkili bir antiviral ilaç bulunmuyor. Grip ve Kovid-19'un aksine klinik bir aşı da söz konusu değil. Tedavi genellikle semptomatik ve destekleyici bakımdan ibaret. Bu nedenlerle temas, dezenfeksiyon ve izolasyon önlemleri korunmada oldukça önemli" dedi.