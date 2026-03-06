  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İnfiale yol açan "savaş" iddiası! Türk F-16’ları hareketlendi, Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı
Giriş Tarihi:

İnfiale yol açan “savaş” iddiası! Türk F-16’ları hareketlendi, Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı iddiası infiale yol açtı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten İletişim Başkanlığı, bahse konu uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğunu duyurdu.

#1
Foto - İnfiale yol açan "savaş" iddiası! Türk F-16’ları hareketlendi, Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kentte yüksek sesler duyulduğu ve savaş uçaklarının bölgede yoğun şekilde uçtuğu yönündeki paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

#2
Foto - İnfiale yol açan "savaş" iddiası! Türk F-16’ları hareketlendi, Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı

İddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı paylaşımlarda yer alan söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

#3
Foto - İnfiale yol açan "savaş" iddiası! Türk F-16’ları hareketlendi, Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı

Açıklamada, Antalya semalarında gerçekleştirilen uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğu ifade edildi.

#4
Foto - İnfiale yol açan "savaş" iddiası! Türk F-16’ları hareketlendi, Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir."

#5
Foto - İnfiale yol açan "savaş" iddiası! Türk F-16’ları hareketlendi, Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı

Açıklamada ayrıca vatandaşların sosyal medyada dolaşıma sokulan ve panik oluşturabilecek paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. DMM, kamuoyuna yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

#6
Foto - İnfiale yol açan "savaş" iddiası! Türk F-16’ları hareketlendi, Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı

