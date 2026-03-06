İnfiale yol açan “savaş” iddiası! Türk F-16’ları hareketlendi, Cumhurbaşkanlığı hemen açıklama yaptı
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı iddiası infiale yol açtı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten İletişim Başkanlığı, bahse konu uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğunu duyurdu.