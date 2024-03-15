2024-03-15 11:53:29 İndirim marketi, 1000 mağazasını kapatıyor
ABD’li indirim marketi zinciri Dollar Tree, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
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ABD’li indirim marketi zinciri Dollar Tree, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, 3 Şubat'ta sona eren üç aylık dönemi bilançosunda 2023'ün dördüncü çeyreği olarak kabul eden şirket, bu dönemde 1,71 milyar dolarlık zarar bildirdi. Dollar Tree, geçen yılın aynı döneminde 452,2 milyon dolarlık kar elde etmişti.
Bilanço açıklamasında, şirketin mevcut pazar koşulları ve mağaza performansının değerlendirilmesine dayalı olarak kapsamlı bir mağaza portföyü optimizasyon incelemesi başlattığı belirtilerek, bu inceleme sonucunda düşük performans gösteren 970 mağazanın kapatılmasının planlandığı kaydedildi.
Açıklamada, 16 bin 774 mağazası olan şirketin 2024 mali yılının ilk yarısında yaklaşık 600 mağazasını kapatacağı aktarıldı.
HİSSE SENETLERİNDE YÜZDE 14 KAYIP - Söz konusu gelişmelerin ardından Dollar Tree'nin hisseleri yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.
ABD'nin Virginia eyaletinde 1986 yılında faaliyete geçen Dollar Tree, mevsimlik ürünler, oyuncaklar, kırtasiye, ev dekorasyonu, mutfak eşyaları ve kutlama malzemeleri gibi ürünleri sadece 1 dolara satmasıyla biliniyor.
Şirket, 2021 yılında enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını duyurmuştu.
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