Çiftçinin maliyetini yarı yarıya düşürdü! Dron ve tarım robotunu senkronize etti

“ÜRÜN TAMAMEN YERLİ MÜHENDİSLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN BİR ÇÖZÜM” İnce, sistemin tamamen yerli mühendisler tarafından geliştirilen bir yazılım ve yapay zeka çözümü olduğunu anlatarak, "Yazılım şu şekilde çalışıyor, özellikle insansız hava ve kara araçlarından alınan görüntüler, belirli verilerden işlenerek makine öğrenimi ve yapay zeka modellerinde işleniyor, bu taraftan çıkan sonuçlara göre de çiftçiye bir rapor sunuyoruz, diyoruz ki senin arazinde 'şu kadar ilaçlamaya ihtiyacın var, şu kadar farklı sürme modellerine ihtiyacın var' çiftçi de buna göre önlemini alıyor." ifadelerini kullandı. Bitkilerin hastalık taramasında sistemin doğruluk oranının şu anda yüzde 95'in üzerine çıkmış bulunduğunu anlatan İnce, pestisit üzerindeki doğruluk oranlarının şu anda yüzde 92'nin üzerinde olduğunu söyledi. İnce, pilot çalışmaların İzmir, Balıkesir ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdüğünü kaydeden İnce, klasik ilaçlama dronlarının tek başına yüzde 30-35 oranında tasarruf sağladığını, ancak hava ve kara araçlarının filo halinde çalıştırılmasıyla bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıktığını söyledi. Maksut İnce, "Amacımız çiftçinin sadece dron kullanması değil, ihtiyaca göre robot ve İHA'yı birlikte kullanması. Eş zamanlı kullanımda verimlilik artışı yüzde 40-50 seviyelerine ulaşıyor." dedi. Sistemin yatırım geri dönüş süresine ilişkin değerlendirmede bulunan İnce, bunun arazi büyüklüğüne ve kullanım sıklığına göre değiştiğini ifade ederek, "Robot ve yazılım maliyetleri dikkate alındığında minimum 1 yıl, maksimum 3,5 yıl içerisinde yatırım kendini amorti edebiliyor. Özellikle büyük ve yüksek katma değerli ürün yetiştirilen arazilerde geri dönüş süresi daha da kısalıyor." bilgisini paylaştı.