Çiftçinin maliyetini yarı yarıya düşürdü! Dron ve tarım robotunu senkronize etti

“HEDEFİMİZE ŞU ANDA HOLLANDA, ALMANYA VE LİTVANYA PAZARLARI VAR” İnce, 5 yıla yakın bir süredir hem üniversite ile hem de şirket bünyesinde çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Bu çalışmaları yaparken de zaten ekibimiz bu alanda tecrübeli. Robotik, makine öğrenimi, yapay zeka alanında uzman arkadaşlardan oluşan bir kadromuz var. Tamamıyla ekibimiz geliştiriyor bu sistemi yani yerli ve milli bir şekilde üretim yapıyoruz." diye konuştu. Orta ve uzun vadedeki ihracat hedeflerini anlatan İnce, "2023 yılında Kanada'ya ilk satışımızı yaptık. Şu an yurt içi pazarda görüşmüş olduğumuz 20'ye yakın tarım kuruluşu ve devlet kurumları var. Bunlarla satış aşamalarımız görüşülüyor. Çünkü artık ürünlerimiz satış aşamasına geldi. Fakat daha önemli kısım hedefimizde şu an Hollanda, Almanya ve Litvanya pazarları var kısa ve orta vadede. Uzun vadede ise tarım tarafında çok büyük potansiyeli olan Güney Amerika ülkeleri var, Brezilya vesaire gibi. Bu tarafta bizden çok ciddi talepler gelmeye başladı. Özellikle robotların filo çalıştırılmasıyla alakalı." dedi. İnce, girişimin 2024 ortasından itibaren KOSGEB desteği almaya başladığını, bu sayede ürünlerin satışa hazır hale geldiğini belirterek ayrıca TÜBİTAK 1501 Programı'na da başvurduklarını ve değerlendirme sürecinin sürdüğünü aktardı. “HİÇBİR ZAMAN PES ETMEMELEİR GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ” İnce, İTÜ ARI Teknokent, Gaziantep Teknopark ve Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından da desteklendiklerini belirterek, kurumlara teşekkür etti. Sulama sistemleri dahil olmak üzere tarımsal ekipmanların dijitalleşmesini hedeflediklerini dile getiren İnce, şu anda saha çalışmalarının prototipler üzerinden sürdüğünü, bazı müşterilerin ise yalnızca yazılımı satın alarak kendi robotları üzerinde test ettiğini söyledi. Girişimci olmak isteyen Türk gençlerine cesaretli olmaları konusunda çağrıda bulunan İnce, şunları söyledi: "Öncelikle Türkiye'de girişimci olma konusunda zorluklar yaşanabiliyor. Ama bu aslında bizleri daha çevik noktalara getiriyor. Burada bizler girişimci arkadaşlar olarak yeni girişimcilerin daha da fazla artması gerektiğini düşünüyoruz ve bu yüzden hiçbir zaman pes etmemeleri gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki zorluklar olacak ama bir yanda da iyi taraflar var. Mesela TÜBİTAK, KOSGEB ve Devlet Kalkınma Ajansları, burada birçok noktada destek oluyorlar. Bunları iyi takip etsinler. Buradan gerçekten de bazı desteklerden faydalanıp ürünlerini ortaya çıkartabilirler. Bu taraflarda biraz daha girişken olmalarını tavsiye ediyorum. Bulunduğumuz yerden kalkıp hareket etmemiz lazım. Biz böyle bir milletin çocuklarıyız ki Milli Teknoloji Hamlesi'ni artık anlatmaya bile gerek yok. O yüzden bizim bulunduğumuz yerde konfor alanımızı bozup sadece çalışmamız gerekiyor."