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Ekonomi
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İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

2024-03-23 10:36:51
İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

ŞOK marketler 27 Mart 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı.

#1
Foto - İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

Sinbo Dijital AirFryer 2.499 TL/ Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL/ Arzum Çay Makinesi 1.299 TL/ Arzum Okka Türk Kahve Makinesi 1.199 TL/ Kütahya Porselen 18 Parça Yemek Takımı 899 TL/ Galaxy Karnıyarık 299 TL/ Sos Tavası 89.95 TL/ Büyük Boy Çelik Cezve 229 TL/ Hasır Sepet 3'lü 229 TL

#2
Foto - İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

1000 g Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 169 TL/ 400 g Lio Biberli Yeşil Zeytin 59.90 TL/ 500 g Lio Siyah Zeytin 69 TL/ 500 g Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 55.50 TL/ 500 g Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 79.25 TL/ 1750 g İçim Az Yağlı Yoğurt/ 5 kg Piyale Un 74.50 TL/ 2.5 kg Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 94 TL

#3
Foto - İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

Bioblass Şampuan 124.90 TL/ 70'li Bebeland Külot Bez 224 TL/ 20'li Selpak Deluxe Peçete 13.95 TL/ 9 kg Omo Active Toz Deterjan 319 TL/ 3 kg Ace Ultra Power Jel Çamaşır Suyu 77 TL

#4
Foto - İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 79.50 TL/ Karmen Spesiyal Çikolata 79.50 TL/ Ülker Buklet Madlen Çikolata 114.50 TL/ Ülker Ece Trio 114.50 TL/ Nestle Damak Sütlü 94.50 TL

#5
Foto - İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

Patiswiss Draje 89.50 TL/ Ülker Çokomel 79.50 TL/ Kent Şeker 59.50 TL/ 1 L Ebru Limon Kolonyası 62.75 TL

#6
Foto - İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

400 g Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 37.50 TL/ 300 g Vefa 1925/Tekyıldız Güllaç 44.50 TL / 140 g Tatlım Kemalpaşa 15.90 TL/ Dr. Oetker Kakaolu Puding 23.95 TL/ 1 kg Deren Tiryaki Siyah Çay 89.50 TL/ 250 g Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 89 TL

#7
Foto - İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

1 kg Mis Tam Yağlı Tost Peyniri +35 Win TL Kazan/ 500 g Lio Salamura Siyah Zeytin +20 Win TL Kazan/ 2.5 L Cola Turka +15 Win TL Kazan/ 50'li Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti +60 Win TL Kazan

#8
Foto - İndirim fırtınası sürüyor! ŞOK’tan yeni fırsatlar geldi

Gliss Şampuan +50 Win TL Kazan/ 1690 ml Omo Active Fresh Sıvı Deterjan Çeşitleri +50 Win TL Kazan/ 350 g Aytaç Dana Mangal Sucuk Fermente +20 Win TL Kazan/ 4.5 kg Tursil Toz Deterjan +25 Win TL Kazan

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