İnci kefallerinin hazin sonu

Ziyaretçilerden Ömer Morkoç ise balıkların yumurtalarını bırakmak için doğada verdikleri çabaya hayran kaldıklarını dile getirdi. Morkoç, "Gerçekten görülmeye değer. İnci kefalinin hayatta kalmak için hem kaçak avcılarla hem de martılarla da mücadele ediyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzmeye çalışıyor. Biz de bu muhteşem olaya şahitlik etmekteyiz." diye konuştu.