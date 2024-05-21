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Yaşam
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İnci kefallerinin hazin sonu

2024-05-21 16:40:25
İnci kefallerinin hazin sonu

Van Gölü’nde göç yolculuğundaki inci kefallerinin bir kısmı martıların avı oluyor.

#1
Foto - İnci kefallerinin hazin sonu

Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.

#2
Foto - İnci kefallerinin hazin sonu

Van Gölü'nde yaşayan üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin, zorlu yolculuğu devam ediyor.

#3
Foto - İnci kefallerinin hazin sonu

Yöre sakinlerinin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler, balıkların 3 ay boyunca suyun akışının tersine yüzerek neslini sürdürebilmek için verdiği mücadeleye tanıklık ediyor.

#4
Foto - İnci kefallerinin hazin sonu

Balıklar, bu yolculuk sırasında kacak avcıların yanı sıra Van Gölü Havzası'nda yaşayan martıların da hedefi oluyor.

#5
Foto - İnci kefallerinin hazin sonu

Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ve Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, avladıkları inci kefalleriyle besleniyor.

#6
Foto - İnci kefallerinin hazin sonu

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'na gelen İsmail Şener, her yıl bu dönemlerde balıkların göçüne tanıklık ettiklerini söyledi.

#7
Foto - İnci kefallerinin hazin sonu

Balıkların yumurtlama döneminde neslini sürdürebilmek için büyük bir mücadele verdiğini belirten Şener, "Birçok ilden, yurt dışından insanlar bu göçe tanıklık etmeye geliyor. Eşsiz bir manzara. Biz de bu göçü fotoğraflayarak kayıt altına aldık." dedi.

#8
Foto - İnci kefallerinin hazin sonu

Ziyaretçilerden Ömer Morkoç ise balıkların yumurtalarını bırakmak için doğada verdikleri çabaya hayran kaldıklarını dile getirdi. Morkoç, "Gerçekten görülmeye değer. İnci kefalinin hayatta kalmak için hem kaçak avcılarla hem de martılarla da mücadele ediyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzmeye çalışıyor. Biz de bu muhteşem olaya şahitlik etmekteyiz." diye konuştu.

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