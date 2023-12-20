İnatçı öksürüğü ve balgamı şıp diye kesiyor! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan o besinleri sıralıyoruz!

Akciğerlerin sağlığı en az kalp ve beyin sağlığı kadar önemli. Çünkü akciğerlerin çalışmaması yaşamın sonu anlamına geliyor. Bu denli önemli olan bir organın yıpranmaması için dış etkenlerden mümkün olduğunca uzak tutmalı, toksinlerden arındırmalıyız. İşte tam da bu noktada size yardımcı olacak bazı gıdalar mevcut. Uzmanların da tavsiye ettiği, akciğerler için detoks etkisi gösteren besinleri sizin için bir araya getirdik. Lafı fazla uzatmadan akciğerleri arındıran besinler ve faydalarını sıralıyoruz.