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Sağlık
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İnatçı öksürüğü ve balgamı şıp diye kesiyor! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan o besinleri sıralıyoruz!

2023-12-20 11:31:08
İnatçı öksürüğü ve balgamı şıp diye kesiyor! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan o besinleri sıralıyoruz!

Akciğerlerin sağlığı en az kalp ve beyin sağlığı kadar önemli. Çünkü akciğerlerin çalışmaması yaşamın sonu anlamına geliyor. Bu denli önemli olan bir organın yıpranmaması için dış etkenlerden mümkün olduğunca uzak tutmalı, toksinlerden arındırmalıyız. İşte tam da bu noktada size yardımcı olacak bazı gıdalar mevcut. Uzmanların da tavsiye ettiği, akciğerler için detoks etkisi gösteren besinleri sizin için bir araya getirdik. Lafı fazla uzatmadan akciğerleri arındıran besinler ve faydalarını sıralıyoruz.

#1
Foto - İnatçı öksürüğü ve balgamı şıp diye kesiyor! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan o besinleri sıralıyoruz!

ZENCEFİL: Akciğerleri temizlemek için gücünden faydalanmamız gereken bir diğer besin de zencefil. Bu güçlü gıda, vücut için tehlike oluşturacak tüm toksinleri vücuttan atıyor. Çay olarak demleme şeklinde tüketilebileceği gibi suyun içinde bir tutamı bekletilerek de tüketilmesi akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlıyor.

#2
Foto - İnatçı öksürüğü ve balgamı şıp diye kesiyor! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan o besinleri sıralıyoruz!

KEREVİZ: Kereviz, kanserojen pek çok maddenin oluşmasında negatif etkiye sahip. Akciğerlerde oluşacak her türlü hastalık için koruyucu etki gösteriyor. Mevsiminde haftada iki kez tüketildiğinde sigaranın vücutta oluşturduğu toksinleri komple vücuttan atıyor.

#3
Foto - İnatçı öksürüğü ve balgamı şıp diye kesiyor! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan o besinleri sıralıyoruz!

KEÇİBOYNUZU: Akciğerleri temizleyen ve akciğer kanserinden koruğu araştırmalarla kanıtlanan keçiboynuzu, vücutta detoks etkisi oluşturuyor. Ayrıca bu vitamin zengini besin, astım ve benzeri akciğer hastalıklarının iyileşmesine de destek oluyor.

#4
Foto - İnatçı öksürüğü ve balgamı şıp diye kesiyor! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan o besinleri sıralıyoruz!

TERE: Akciğerlerde kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engelliyor ve kansere karşı vücudu koruyor. Tere, yeşil yapraklı gıdalar arasında akciğerleri en iyi temizleyen besinler arasında ilk sırada yer alıyor.

#5
Foto - İnatçı öksürüğü ve balgamı şıp diye kesiyor! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapan o besinleri sıralıyoruz!

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ: Vücudun oluşturduğu serbest radikallere karşı savaşarak akciğerleri koruyor. Güçlü bir antioksidan olan üzüm çekirdeği, vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlıyor ve akciğer kanserine karşı da koruyucu etki gösteriyor.

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