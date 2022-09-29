İnanılmaz yöntem! Organik çöpten bedavaya protein

- "Atık yok, atığa ihtiyacım çok" - İstanbul'da 5 yıl görev yaptıktan sonra eşi ve kızıyla, doğduğu yer olan İzmit'e bağlı Dağköy'e yerleşerek tarım ve hayvancılığa başlayan hemşire Necla Akyazı, 3 yıldır siyah asker sineği uygulayıcılığı yaptıklarını kaydetti. Yaptıkları işi, köylülerin ilk başta şaşkınlıkla karşıladığını anlatan Akyazı, "Bir baktık ki komşunun silajı çürümüş, onun altında inanılmaz şekilde siyah asker sineği larvaları var ve tavuklar bunları eşeleyip yiyorlar. Aslında doğada yapıyorlar bunu ama köylüler bunun farkında değil. Sonrasında biz onu daha profesyonel bir şekilde daha kolay, daha pratik toplayabileceğimiz bir şekilde hem de atıkları dönüştürebileceğimiz şekilde kullanmaya başladık." ifadelerini kullandı.