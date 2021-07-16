  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
9
İnanılmaz rakam: Mobil oyunlardan 6 ayda bakın ne kadar kazandılar!

2021-07-16 18:41:39
İnanılmaz rakam: Mobil oyunlardan 6 ayda bakın ne kadar kazandılar!

Küresel uygulama harcamaları 2021'in ilk yarısında yüzde 24'ten fazla artarak 65 milyar dolara yaklaştı. Bu dönemde mobil oyunlara toplamda 44,7 milyar dolar harcandı.

#1
Foto - Araştırma şirketi Sensor Tower tarafından hazırlanan rapora göre 2021'nin ilk yarısında App Store ve Google Play Store'daki uygulamalara 64,9 milyar dolar harcandı.

Araştırma şirketi Sensor Tower tarafından hazırlanan rapora göre 2021'nin ilk yarısında App Store ve Google Play Store'daki uygulamalara 64,9 milyar dolar harcandı.

#2
Foto - Rapora göre, 2020 yılının aynı döneminde elde edilen gelire kıyasla yüzde 24,8'lik artış oldu.

Rapora göre, 2020 yılının aynı döneminde elde edilen gelire kıyasla yüzde 24,8'lik artış oldu.

#3
Foto - 2021 yılının ilk yarısında App Store'da 41,5 milyar dolar, Google Play Store'da ise aynı dönemde 23,4 milyar dolar harcandı.

2021 yılının ilk yarısında App Store'da 41,5 milyar dolar, Google Play Store'da ise aynı dönemde 23,4 milyar dolar harcandı.

#4
Foto - Yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirme işlemi gerçekleşti. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 71,3 milyardı.

Yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirme işlemi gerçekleşti. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 71,3 milyardı.

#5
Foto - Mobil oyun harcamaları yüzde 18 arttı - Mobil oyunlarda küresel tüketici harcamaları, 2021'in ilk altı aylık döneminde yüzde 17,9 artışla 44,7 milyar dolara ulaştı.

Mobil oyun harcamaları yüzde 18 arttı - Mobil oyunlarda küresel tüketici harcamaları, 2021'in ilk altı aylık döneminde yüzde 17,9 artışla 44,7 milyar dolara ulaştı.

#6
Foto - App Store'da, yıllık 13,5 artışla 26 milyar dolarlık oyun içi harcama gerçekleşti.

App Store'da, yıllık 13,5 artışla 26 milyar dolarlık oyun içi harcama gerçekleşti.

#7
Foto - Google Play'in pazarı Apple'ınki kadar mobil oyun geliri sağlamasa da bir önceki yıldaki 15 milyar dolardan yüzde 24,7 artarak 18,7 milyar dolara yükseldi.

Google Play'in pazarı Apple'ınki kadar mobil oyun geliri sağlamasa da bir önceki yıldaki 15 milyar dolardan yüzde 24,7 artarak 18,7 milyar dolara yükseldi.

#8
Foto - Rüzgar girişimciden yana esiyor - Mobil oyun ve uygulama pazarının yılın ilk yarısında ciddi kazançlarla büyüdüğünü vurgulayan IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel,

Rüzgar girişimciden yana esiyor - Mobil oyun ve uygulama pazarının yılın ilk yarısında ciddi kazançlarla büyüdüğünü vurgulayan IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, "Pandemi koşulları mobil dünyaya ilgi artışını engellemedi, aksine sektörün gelişimine katkı sağladı. Sektör, her geçen gün yeni fikirlerin, girişimlerin dahil olmasıyla büyüyor, ekonomideki yerini sağlamlaştırıyor. Bu konuda sağlanan devlet destekleri, oyun geliştiricilere personel istihdam, komisyon, reklam, yurt dışı kira ve marka desteği gibi pek çok alanda maddi kaynak niteliği taşıyor. Girişimlerin desteklenmesi için IFASTURK olarak markalaşma, devlet destekleri, hibeler ve teşvikler konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Karamollaoğlu'ndan flaş karar! Görevi bırakıyor
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan flaş karar! Görevi bırakıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Genel Başkanlık görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi.
Ukrayna Donanması ilk SİHA'larına kavuştu
Teknoloji

Ukrayna Donanması ilk SİHA'larına kavuştu

Ukrayna Donanması, Baykar firmasından sipariş ettiği Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk partisini teslim aldı.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 15 Temmuz'da dikkat çeken mesaj! 'Allah'ım bundan sonraki seçimlerde...'
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 15 Temmuz'da dikkat çeken mesaj! 'Allah'ım bundan sonraki seçimlerde...'

15 Temmuz gecesi FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımıza dua eden Cübbeli Ahmet Hoca'nın, yayınladığı ‘Fetö'ye ve..
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit etmişti... O polisin ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit etmişti... O polisin ifadesi ortaya çıktı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı.
İsrail anlaşmayı duyurdu
Dünya

İsrail anlaşmayı duyurdu

İsrail, Fas ile elektronik harp alanında iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu. Fas tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı...
Uzman isim tek tek açıkladı... Çin'in
Gündem

Uzman isim tek tek açıkladı... Çin'in "borç tuzağı" deşifre oldu

Giderek yayılmacı bir politika izleyen Komünist Çin, "Kuşak Yol Projesi" ile üçüncü dünya ülkelerini ve gelişmekte olan ülkeleri hedefine ko..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay