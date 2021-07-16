İnanılmaz rakam: Mobil oyunlardan 6 ayda bakın ne kadar kazandılar!

Rüzgar girişimciden yana esiyor - Mobil oyun ve uygulama pazarının yılın ilk yarısında ciddi kazançlarla büyüdüğünü vurgulayan IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, "Pandemi koşulları mobil dünyaya ilgi artışını engellemedi, aksine sektörün gelişimine katkı sağladı. Sektör, her geçen gün yeni fikirlerin, girişimlerin dahil olmasıyla büyüyor, ekonomideki yerini sağlamlaştırıyor. Bu konuda sağlanan devlet destekleri, oyun geliştiricilere personel istihdam, komisyon, reklam, yurt dışı kira ve marka desteği gibi pek çok alanda maddi kaynak niteliği taşıyor. Girişimlerin desteklenmesi için IFASTURK olarak markalaşma, devlet destekleri, hibeler ve teşvikler konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz." açıklamasında bulundu.