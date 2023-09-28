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Yaşam
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İnanılır gibi değil! Bakın 2 yaşındaki çocuk ne yuttu

2023-09-28 14:42:15
İnanılır gibi değil! Bakın 2 yaşındaki çocuk ne yuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çivi yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

#1
Foto - İnanılır gibi değil! Bakın 2 yaşındaki çocuk ne yuttu

Olay, Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta meydana geldi. 2 yaşındaki Asil K., evde oynarken yerde bulduğu çiviyi ağzına atıp yuttu.

#2
Foto - İnanılır gibi değil! Bakın 2 yaşındaki çocuk ne yuttu

Olayı gören ailesi, küçük çocuğu hemen özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan tetkiklerde çivinin midesinde olduğu tespit edilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

#3
Foto - İnanılır gibi değil! Bakın 2 yaşındaki çocuk ne yuttu

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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