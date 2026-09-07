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Otomotiv
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Toyota gemileri yaktı: O modelde 791 bin TL indirim!

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Toyota gemileri yaktı: O modelde 791 bin TL indirim!

Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarından olana Toyota, Corolla Sedan ve Cross Hybrid SUV gibi modellerde indirimleri duyurdu.

#1
Foto - Toyota gemileri yaktı: O modelde 791 bin TL indirim!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu, çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine göre en kullanışlı aracı belirlemeye çalışıyor. Bu noktada; Fiat, Renault, Skoda, Toyota ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin araçlarını kıyaslıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Corolla Sedan ve Cross Hybrid araçlarda dikkat çekici indirimler olduğu görüldü. Buna göre Sedan otomobilde 791.000 TL ve Cross Hybrid araçta 628.000 TL indirim var. Bu durum, Toyota yaptı yapacağını dedirtebiliyor.

#2
Foto - Toyota gemileri yaktı: O modelde 791 bin TL indirim!

COROLLA SEDAN VE CROSS HYBRID ARAÇTA İNDİRİM Toyota otomotiv markasının 5 Eylül 2026 tarihli fiyat listeleri incelendiğinde, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra diğer Sedan versiyonlarda da çeşitli indirimler var. Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyon SUV araçta ise 628.000 TL indirim bulunuyor. Ayrıca diğer versiyonlarda da çeşitli indirimler olduğu görüldü. Toyota Corolla Cross ve Sedan araçlarda indirim olması, güncel fiyat listelerini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı, 5 Eylül 2026 tarihli Corolla Sedan ve Cross Hybrid modellerinin güncel fiyat listeleri yer alıyor.

#3
Foto - Toyota gemileri yaktı: O modelde 791 bin TL indirim!

TOYOTA COROLLA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.850.000 TL. İndirim: 695.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL.

#4
Foto - Toyota gemileri yaktı: O modelde 791 bin TL indirim!

Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.

#5
Foto - Toyota gemileri yaktı: O modelde 791 bin TL indirim!

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.385.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.875.000 TL. İndirim: 510.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.625.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.080.000 TL. İndirim: 545.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.195.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.567.000 TL. İndirim: 628.000 TL.

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